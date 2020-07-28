В Організації жінок-українок Румунії розповіли про допомогу в часи пандемії

Управа Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) провела днями чергову відеоконференцію, в рамках якої голова Організації жінок-українок Румунії (ОЖУР) Ледія Співалюк розповіла про діяльність об’єднання та допомогу в період пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Союзу українців Румунії (СУР), до складу якого входить ОЖУР.

«У суботу, 25 липня 2020 року, голова Організації жінок-українок Румунії CУР Ледія Співалюк була гостем чергової відеотелеконференції, проведеної управою Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО). Це стало наслідком попередньої кількамісячної взаємодії та спільного бажання до співпраці», - йдеться у дописі.

У ході заходу Ледія Співалюк представила ОЖУР, яка є складовою СУР та діє за власним регламентом і планом культурно-освітніх заходів.

Як зазначила Співалюк, Організація жінок-українок Румунії відстоює права, гідність та спільні інтереси жінок-українок, проводить гуманітарні акції, підтримує розвиток культури й освіти українською мовою, сприяє збереженню українських звичаїв, традицій, обрядів, народного мистецтва та фольклору, співпрацює з жіночими організаціями в Румунії та за кордоном.

Голова ОЖУР також розповіла про те, як жінки-українки Румунії долучилися до благодійних акцій, проведених СУР під час пандемії коронавірусу. Вони, зокрема, допомагали людям похилого віку, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, надавали їм як поради та інформацію щодо власного захисту, так і продукти, медикаменти, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби.

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Голова СФУЖО Анна Кісіль та її перша заступниця Євенія Петрова запевнили Ледію Співалюк у подальшій співпраці та у відновленні членства ОЖУР у складі Світової федерації українських жіночих організацій.

Як повідомляв Укрінформ, Організація жінок-українок Румунії опублікувала у квітні відкритий лист до українок, що проживають в країні, із закликом про надання допомоги всім, хто її потребує, в умовах пандемії COVID-19.