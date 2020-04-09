Українки Румунії закликали допомагати нужденним у часи пандемії COVID-19

Організація жінок-українок Румунії (ОЖУР) опублікувала відкритий лист до українок, що проживають в країні, із закликом про надання допомоги всім, хто її потребує, в умовах пандемії COVID-19.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Союзу українців Румунії (СУР), до складу якої входить ОЖУР.

«Голова Організації жінок-українок Румунії Ледія Співалюк звернулася з відкритим листом до всіх українок Румунії, яких закликала допомагати нужденним у ці складні часи», - йдеться у повідомленні.

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«Дорогі жінки! Перед нами, жінками, стоять певні завдання, передбачені в Регламенті ОЖУР, а одним із них є надання гуманітарної допомоги у період великих християнських свят і не лише. Особливо у період Великого Посту ми повинні допомагати людям похилого віку, багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, а також іншим нужденним.

Тепер, в цей складний період поширення небезпечного коронавірусу, ми, жінки-українки, повинні приєднатися до зусиль із запобігання його розповсюдженню, відповідно до порад та вказівок уряду, що оновлюються щодня, маємо адаптуватися, допомагати іншим, піклуючись один про одного і самі про себе.

Будьмо пильні до потреб найвразливіших людей похилого віку, заспокоюючи їх, надаючи як поради, роз'яснення та інформацію щодо їх власного захисту, так і матеріальну допомогу, але з дотриманням рекомендацій влади уникати прямого контакту та не відвідувати людей вдома.

Не тільки люди похилого віку потребують нашої підтримки. Дехто, можливо, відчуває страх або самотність. Зробімо все можливе, щоб заспокоїти їхні хвилювання простими телефонними розмовами чи порадами через засоби масової інформації.

Боже, поможи всім людям подолати цей важкий період!».

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Як зазначається, Організація жінок-українок Румунії є складовою частиною Союзу українців Румунії та діє за власним регламентом.

ОЖУР відстоює права, гідність та спільні інтереси жінок-українок, проводить гуманітарні акції, підтримує розвиток культури й освіти українською мовою, сприяє збереженню українських звичаїв, традицій, обрядів, народного мистецтва та фольклору, співпрацює з жіночими організаціями у Румунії та за кордоном.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook