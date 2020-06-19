У Світовому конґресі українців застерігають Зеленського від вибіркового правосуддя

Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод надіслав листа Президенту України Володимиру Зеленському, в якому наголосив на важливості дотримання верховенства права та підкреслив загрози вибіркового правосуддя.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«СКУ послідовно відстежує процеси, що можуть зашкодити демократії та прозорості в Україні, та наполягає на неприйнятності політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади. Верховенство права – це запорука подальшого утвердження міжнародного іміджу України як демократичної держави, довіри та підтримки ключових партнерів та друзів України. Будь-які розслідування повинні відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями», - зазначають в СКУ.

Зауважується, що «відсутність незалежності в системі правосуддя та корумпованість суддів викликають дедалі більші занепокоєння, як з боку міжнародної політичної спільноти так і у іноземних інвесторів».

Як заявив президент СКУ Павло Ґрод, ніхто не може бути понад законом, але «вибіркове правосуддя сьогодні несе загрози майбутньому України та підриває основи демократичного правового суспільства: рівність перед законом, презумпцію невинуватості, право на справедливий суд».

«Руйнація цих принципів може призвести до вибухової реакції суспільства в Україні та втрати довіри міжнародних партнерів та інвесторів. Ми закликаємо українську владу до негайного проведення реформи судової системи та системи кримінального судочинства відповідно до європейських стандартів під наглядом міжнародних партнерів», - наголосив Павло Ґрод.