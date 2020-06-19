Громадянське суспільство повинно не давати політикам забути про Крим – глава СКУ

У стратегії повернення Криму Україні важливо чітко називати речі своїми іменами та не давати лідерам країн забувати про злочини Росії, і велика роль у цьому належить громадським організаціям.

Про це заявив президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод, виступаючи на відеоконференції «Окупований Крим: шлях до деокупації» 18 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завдання громадянського суспільства, неурядових організацій по всьому світу, - разом з МЗС України не давати світу забути про агресію і порушення… Треба постійно на всіх рівнях - від громадських організацій і експертів до Президента і уряду України - підкреслювати, що Крим - окупований, і ми не можемо продовжувати боятися образити Путіна та режим у Москві, тому що нам потрібно вирішувати інші питання», - заявив Ґрод.

Як підкреслив президент СКУ, надзвичайно важливо, щоб мова була чіткою і недвозначною: йдеться про порушення Росією міжнародного права, про тривалу російську військову агресію проти суверенної європейської держави, про чітке порушення суверенітету територіальної цілісності України, про продовження порушення Росією її міжнародних зобов’язань.

«В умовах, коли Росія намагається «відбілити» свої вчинки, свою історію, громадянське суспільство повинно нагадувати лідерам країн, особливо в Європі, що вони повинні ізолювати Росію до тих пір, поки вона продовжує криваву війну на сході України, поки Крим окупований, а не намагатися шукати з нею «наближення позиції», - зазначив президент СКУ.

Завдання публічної дипломатії він бачить саме в тому, аби не дати світу забути, що Крим – це Україна, що сьогодні окупований півострів перетворився на «поліцейську державу», де не працює принцип верховенства права, що Росія не допускає туди спостерігачів.

Ґрод зауважив, що багато міжнародних діячів і міжнародних організацій майже забули про проблему Криму і зосереджуються на темі війни на Донбасі. Цього не можна допустити, «Крим не повинен бути розмінною картою у міжнародних іграх, в які грає Росія», - підкреслив президент СКУ.

На його думку, важливо також розвіювати міф, що «повернення Криму не відбудеться при нашому житті», який все частіше повторюють багато людей. Ґрод рішуче з цим не згоден і переконаний, що коли в Кремлі відбудеться зміна режиму, з’явиться «можливість повернення Криму Україні».

Як резюмував очільник СКУ, швидких рішень немає, але має бути стратегія і широка підтримка.