Представниця Союзу українок Франції стала головою філії МАЛіЖ в Парижі

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) привітала членкиню Управи Союзу українок Франції Любов Любчик із призначеннням головою філії Міжнародної академії літератури і журналістики (МАЛіЖ) в Парижі.

Про це йдеться на сторінці федерації в Facebook.

«СФУЖО щиро вітає членкиню Управи Союзу українок Франції Любчик Любов з призначенням головою філії МАЛіЖ Української школи Святого Володимира та коментатором-оглядачем веб-порталу МАЛіЖ і журналу «Країна талантів» у м. Париж (Франція)», - йдеться у дописі.

У Світовій федерацій українських жіночих організацій побажали Любові Любчик творчої наснаги, плідних справ, успіхів і нових звершень, надійної команди однодумців та реалізації масштабних планів.

В Українській школі при церкві Святого Володимира Великого на сторінці в Facebook раніше запросили українську творчу молодь до участі в міжнародному дистанційному конкурсі МАЛіЖ «Рекітське сузір’я 2020».

«Запрошуємо наших талановитих, ініціативних та креативних учнів 2-9 класів доєднатися до участі у проєкті МАЛіЖ - Міжнародному дистанційному конкурсі юних поетів, прозаїків, журналістів, малюнку і художнього фото, кіно і відео, дитячого та юнацького радіо, авторської пісні, етнографії та народних ремесел, IT-технологій та роботів «Рекітське сузір’я 2020» (11 номінацій) з 1 по 30 червня 2020», - йдеться в дописі.

Як зазначається, учасники переможці отримають призи.

Детальнішу інформацію про конкурс, умови участі в ньому тощо можна отримати за посиланням.

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Міжнародна академія літератури і журналістики (МАЛіЖ) — громадська організація, головною метою діяльності якої є підтримка творчої діяльності юних літераторів та журналістів, особливо із числа сиріт, малозабезпечених і тих, що мешкають в гірській та забрудненій Чорнобильською АС території.

Фото: сторінка Любові Любчик у Facebook