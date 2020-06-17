Представниця Союзу українок Франції стала головою філії МАЛіЖ в Парижі
Про це йдеться на сторінці федерації в Facebook.
«СФУЖО щиро вітає членкиню Управи Союзу українок Франції Любчик Любов з призначенням головою філії МАЛіЖ Української школи Святого Володимира та коментатором-оглядачем веб-порталу МАЛіЖ і журналу «Країна талантів» у м. Париж (Франція)», - йдеться у дописі.
У Світовій федерацій українських жіночих організацій побажали Любові Любчик творчої наснаги, плідних справ, успіхів і нових звершень, надійної команди однодумців та реалізації масштабних планів.
В Українській школі при церкві Святого Володимира Великого на сторінці в Facebook раніше запросили українську творчу молодь до участі в міжнародному дистанційному конкурсі МАЛіЖ «Рекітське сузір’я 2020».
«Запрошуємо наших талановитих, ініціативних та креативних учнів 2-9 класів доєднатися до участі у проєкті МАЛіЖ - Міжнародному дистанційному конкурсі юних поетів, прозаїків, журналістів, малюнку і художнього фото, кіно і відео, дитячого та юнацького радіо, авторської пісні, етнографії та народних ремесел, IT-технологій та роботів «Рекітське сузір’я 2020» (11 номінацій) з 1 по 30 червня 2020», - йдеться в дописі.
Як зазначається, учасники переможці отримають призи.
Детальнішу інформацію про конкурс, умови участі в ньому тощо можна отримати за посиланням.
Міжнародна академія літератури і журналістики (МАЛіЖ) — громадська організація, головною метою діяльності якої є підтримка творчої діяльності юних літераторів та журналістів, особливо із числа сиріт, малозабезпечених і тих, що мешкають в гірській та забрудненій Чорнобильською АС території.
Фото: сторінка Любові Любчик у Facebook