МІОК презентує результати дослідження активізму українських мігрантів в Європі

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» представить онлайн 22 червня результати дослідження активізму українських мігрантів в Європі.

Про це йдеться на сторінці події в Facebook.

«Запрошуємо на онлайн-презентацію та обговорення результатів дослідження активізму українських мігрантів у країнах ЄС», - йдеться в анонсі.

Зазначається, що протягом 2019 року команда МІОК проводила соціологічне дослідження українських громадських активістів у семи країнах ЄС (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Чехія).

«Ми з'ясовували: хто, чому і як займається громадською діяльністю; над чим саме працюють українські об’єднання активістів за кордоном; які виклики постають перед активістами, їхніми неформальними групами та організаціями; з ким співпрацюють та хочуть співпрацювати українські громадські активісти; яким активісти бачать своє майбутнє та чи готові вони повертатися в Україну», - зазначили в МІОК.

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У рамках онлайн-презентації організатори пропонують обговорити результати дослідження, а також дізнатись про нові особливості активізму українських мігрантів в умовах пандемії COVID-19 з гостями, серед яких:

- регіональний віцепрезидент Північної, Південної і Західної Європи Світового конґресу українців (СКУ), очільник робочої групи з питань зовнішньої трудової міграції СКУ Павло Садоха (Португалія);

- регіональна віцепрезидентка Східної Європи Світового конґресу українців Віра Коник (Естонія);

- директор Представництва Світового конґресу українців в Україні Сергій Касянчук;

- голова Європейського конґресу Українців Богдан Райчинець (Чехія);

- активісти з різних країн ЄС.

Усім зацікавленим у темах активізму та міграції пропонується долучитися до розмови про шляхи подальшого розвитку українського активізму за кордоном і поділитися власним досвідом діяльності у громадському секторі, зокрема в умовах пандемії.

Для участі необхідно до 21 червня включно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/Gkh7gNRowiLRWy1fA.