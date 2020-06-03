В Угорщині українці вшанували пам'ять кардинала Гузара

Українська громада Угорщини взяла участь у поминальній панахиді з нагоди річниці смерті українського релігійного діяча, патріарха-предстоятеля Української греко-католицької церкви (2001-2011) кардинала Любомира Гузара.

Про це повідомляється на сайті Інформаційного ресурсу УГКЦ.

«31 травня, у день третьої річниці смерті кардинала Любомира Гузара, глави УГКЦ, українська громада в Угорщині молилася за душу владики. Поминальна панахида пройшла після недільної Божественної Літургії в парафії Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті. Молитву провів о. Дам’ян Габорій», - йдеться у повідомленні.

У своїй промові священник зазначив, що українська спільнота в Угорщині діє із благословення Блаженнішого Любомира. На честь нього в Угорщині створений Український центр кардинала Гузара, який координує «Рідну школу» в Будапешті, «Школу християнського життя» та «Школу лідерства».

«Щороку українські віряни згадують у молитві кардинала Гузара. Для нашої громади це є велика постать і наш небесний заступник», - підкреслила Хортяні Ярослава, голова Товариства української культури в Угорщині, керівник Столичного самоврядування українців в Угорщині, яка була і є ініціатором, щоб українська громада в Угорщині малу постійну духовну опіку від своєї материнської Церкви.

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Довідково зазначається, що 3 жовтня 2008 року відбулася перша молитва та зустріч вищого духовенства УГКЦ із українцями в Угорщині. Архиєрейська Літургія пройшла в угорській греко-католицькій церкві Святого Флоріана, яка знаходиться на площі Тараса Шевченка в Будапешті. Молитву очолив Блаженніший кардинал Гузар у супроводі теперішнього угорського митрополита греко-католицької церкви владики Філіпа Кочіша та владики Богдана Дзюраха, Секретаря Синоду УГКЦ.

Після богослужіння відбулася зустріч єпископів із громадою, у якій йшлося про те, щоб українцями в Угорщині могли духовно опікуватися священники з України, на що отримали відповідь вищих ієрархів, що це питання невдовзі потрібно вирішити.

У жовтні 2018 року українська громада відзначила десятий ювілей. З цієї нагоди відбулася Архиєрейська Літургія в парафії Покрови Богородиці в Будапешті, яку очолив голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Йосиф Мілян та митрополит Угорської греко-католицької церкви владика Філіп Кочіш.

Співслужили Літургію: душпастир для українців в Угорщині о. Дам’ян Габорій, віцеректор Львівської духовної семінарії УГКЦ о. Михайло Лесів, декан дрогобицький о. Іван Паньків та священник Київської архиєпархії УГКЦ о. Роман Улей. Молитву своїм співом прикрасив октет «Теофорос» Львівської духовної семінарії Святого Духа.

Українська греко-католицька спільнота в Будапешті діє під опікою Пасторально-міграційного відділу УГКЦ та угорської греко-католицької митрополії.

Фото: ПМВ УГКЦ у Facebook