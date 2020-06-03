Українці з Люксембургу передали гуманітарну допомогу Херсонщині

Асоціація «Люксембург-Україна» (LUkraine asbl) передала днями гуманітарну допомогу освітнім закладам Херсонщини.

Про це повідомляється на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

«Днями Херсонщина отримала від українців з Люксембургу цінну гуманітарну допомогу для наших освітніх закладів – 249 комп’ютерних моніторів, 60 столів та 100 стільців. Гуманітарний вантаж уже розподілили між 39 освітніми закладами області».

Як зазначається, асоціація LUkraine asbl щорічно організовує благодійні проєкти в Україні.

«Для Херсонщини це перший, але, сподіваємося, не останній спільний з Асоціацією проєкт, який дозволить створити якнайкомфортніші умови для розвитку дітей Херсонщини. Дякуємо Миколі Жарову, LUkraine asbl та нашим друзям-українцям з Люксембургу за надану допомогу, а також громадським організаціям, які допомогли доставити її на Херсонщину. Завдяки такій співпраці у наступному навчальному році наші школярі матимуть змогу використовувати сучасну техніку для більш продуктивного навчання», - йдеться у повідомленні.

LUkraine asbl є некомерційною організацією, яка фінансується виключно членськими та благодійними внесками. Як зазначається на сторінці асоціації в Facebook, LUkraine asbl щорічно організовує культурні та благодійні проєкти в Люксембурзі та в Україні.

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Фото: khoda.gov.ua