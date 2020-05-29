У ПАР українська мисткиня до свята зварила 20 літрів борщу для тих, хто голодує

Тетяна Гурн

«Ми сидимо вже 2 місяці в локдауні, по суті – в нокдауні (через карантинні обмеження з огляду на COVID-19 – ред.). У нас в ПАР завжди були і є родини і діти, які голодують – не 10, не 20, а цілими школами і кварталами недоїдають. Скільки не годуй – стільки і з’їдять. І наше містечко не виключення. А тепер тих, хто голодує, стало ще більше, у рази! Люди шикуються у довжелезні черги, аби отримати свою порцію супу. Так, саме як у фільмах про Африку», - написала Тетяна Гурн в Facebook.

Вона зазначила, що її друзі організовують їжу та доставку для тих, хто найбільше потребує.

«Знаходяться якісь кошти, фермери-спонсори, і 3 рази на тиждень вони по черзі готують супи – оптимальну й малозатратну ситну страву. Я прийшла до подруги, і ми для різноманітності приготували борщ, 20 літрів! І самі перед роздачею скуштували, у чашечках – традиційно. Смакота!», - розповіла мисткиня.