У ПАР українська мисткиня до свята зварила 20 літрів борщу для тих, хто голодує
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Укрінформ
Українська художниця Тетяна Гурн, яка мешкає в Південно-Африканській Республіці, пригостила незаможніх мешканців містечка Ламбертс-Бей 20 літрами власноруч приготованого борщу.
Про це повідомляється на сторінці Української асоціації в ПАР в Facebook.
«Українська південноафриканська мисткиня Тетяна Гурн разом з подругою Бертиною Енгельбрехт відзначила День Африки, приготувавши 20 літрів українського борщу для незаможніх людей в Ламбертс-Бей», - йдеться у дописі.
Тетяна Гурн зауважила, що «цей борщ не для святкового заходу, але він став святом для тих, хто його їв».
День Африки (англ. Africa Day) — це щорічне свято, яке відзначається 25 травня.
Як повідомлялося, ПАР наприкінці березня запровадила один з найбільш суворих карантинів у світі. Наразі ці заходи поступово пом’якшують.
Фото: Укрінформ, Tatiana Hurn