У ПАР українська мисткиня до свята зварила 20 літрів борщу для тих, хто голодує

У ПАР українська мисткиня до свята зварила 20 літрів борщу для тих, хто голодує

Фото
Укрінформ
Українська художниця Тетяна Гурн, яка мешкає в Південно-Африканській Республіці, пригостила незаможніх мешканців містечка Ламбертс-Бей 20 літрами власноруч приготованого борщу.

Про це повідомляється на сторінці Української асоціації в ПАР в Facebook.

«Українська південноафриканська мисткиня Тетяна Гурн разом з подругою Бертиною Енгельбрехт відзначила День Африки, приготувавши 20 літрів українського борщу для незаможніх людей в Ламбертс-Бей», - йдеться у дописі.

Тетяна Гурн
Тетяна Гурн

«Ми сидимо вже 2 місяці в локдауні, по суті – в нокдауні (через карантинні обмеження з огляду на COVID-19 – ред.). У нас в ПАР завжди були і є родини і діти, які голодують – не 10, не 20, а цілими школами і кварталами недоїдають. Скільки не годуй – стільки і з’їдять. І наше містечко не виключення. А тепер тих, хто голодує, стало ще більше, у рази! Люди шикуються у довжелезні черги, аби отримати свою порцію супу. Так, саме як у фільмах про Африку», - написала Тетяна Гурн в Facebook.

Вона зазначила, що її друзі організовують їжу та доставку для тих, хто найбільше потребує.

«Знаходяться якісь кошти, фермери-спонсори, і 3 рази на тиждень вони по черзі готують супи – оптимальну й малозатратну ситну страву. Я прийшла до подруги, і ми для різноманітності приготували борщ, 20 літрів! І самі перед роздачею скуштували, у чашечках – традиційно. Смакота!», - розповіла мисткиня.

Тетяна Гурн зауважила, що «цей борщ не для святкового заходу, але він став святом для тих, хто його їв».

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День Африки (англ. Africa Day) — це щорічне свято, яке відзначається 25 травня.

Як повідомлялося, ПАР наприкінці березня запровадила один з найбільш суворих карантинів у світі. Наразі ці заходи поступово пом’якшують.

Фото: Укрінформ, Tatiana Hurn

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