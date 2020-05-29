Світова федерація українських жіночих організацій стала партнером освітнього проєкту МІОК

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) приєдналася до проєкту «Портал «Український освітній всесвіт» Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».

Про це повідомляється на саторінці СФУЖО в Facebook.

«СФУЖО стала партнером МІОКу в проєкті «Портал «Український освітній всесвіт» (інтерактивна карта та форум українознавчих освітніх закладів)» та закликає українські освітні заклади зі своєї мережі долучитися до цього проєкту», - йдеться .

Нагадується, що «Український освітній всесвіт» – перший інтернет-портал, на якому буде розміщено інформацію про діяльність українознавчих закладів у світі – суботніх і недільних шкіл (школи вихідного дня), культурних центрів, садочків та вищих студій.

Портал стане майданчиком для налагодження ефективнішого діалогу та обміну досвідом. Тут педагоги, викладачі та науковці із закордонних освітніх установ матимуть змогу популяризувати українознавчі студії, спілкуватися, ділитися інформацією про освітні, культурні, наукові проєкти, навчальними розробками та спільно створювати нові матеріали в онлайн-режимі.

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) запросив українознавчі освітні заклади світу долучитися до проєкту «Портал «Український освітній всесвіт» (інтерактивна карта та форум українознавчих освітніх закладів)», ідея створення якого зародилася під час Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл (Львів, 18-22 серпня 2018 р.), що об’єднав педагогів із 36 країн світу.

Детальніше про проєкт «Портал «Український освітній всесвіт» можна дізнатися за посиланням.

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Аби долучитися до проєкту, потрібно надати до МІОК інформацію про діяльність українознавчого закладу. Це можна зробити заповнивши відповідну онлайн-форму.

Форма для вищих українознавчих закладів доступна тут.

Форма для українознавчих суботніх та недільних шкіл доступна за посиланням: https://forms.gle/16QUpFH38zqcaNgF8.

З будь-які питань щодо проєкту можна звертатися на електронну скриньку vsesvit.miok@gmail.com (координатор Олена Мицько).

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій в Facebook