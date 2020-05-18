Посольство в Туреччині закликало приєднатися до мітингу з нагоди роковин депортації кримських татар

Посольство України в Турецькій Республіці запросило усіх охочих до участі в міжнародному онлайн-мітингу, присвяченому 76-й річниці депортації кримських татар.

Заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, що проходитимуть в Туреччині й в усьому світі 18 травня, відбудуться онлайн через COVID-19, каратинні обмеження та комендантську годину. Про це повідомили в українському диппредставництві, інформує власкор Укрінформу.

«Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до трансляції онлайн-мітингу і проявити свою солідарність з кримськотатарським народом», - зазначили в посольстві.

Зокрема, о 16:00 кримськотатарська громада Туреччини візьме участь у міжнародному траурному віртуальному мітингу, який транслюватимуть Кримськотатарський ресурсний центр, інформаційне агентство «QHA media», телеканал ATR.

Також у програмі поминальних заходів - окремі заходи, організовані громадами по всій країні. Всі вони відбуватимуться у віддаленому режимі.

Раніше в неділю дипломати, кримськотатарська та українська громада долучилися до акції «Запали вогник у своєму серці», виставивши у вікна запалені свічки для вшанування жертв депортації 1944 року.

Як відомо, українські дипустанови в Анкарі, Стамбулі та Анталії вивісили кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як повідомлялося, в понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.