Пам’ять жертв депортації кримських татар вшанують на міжнародному онлайн-мітингу

Міжнародний онлайн-мітинг, присвячений пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, пройде у понеділок.

Приєднатися до нього закликають усіх небайдужих, повідомляється на сайті Кримськотатарського ресурсного центру.

«Шановні друзі! Меджліс кримськотатарського народу і Кримськотатарський ресурсний центр запрошують вас взяти участь у міжнародному траурному онлайн-мітингу, присвяченому пам'яті жертв геноциду. Захід відбудеться в понеділок, 18 травня о 16:00. Трансляція онлайн-мітингу буде доступна на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Кримськотатарського ресурсного центру (посилання нижче)», - йдеться у повідомленні.

Трансляція онлайн-мітингу буде доступна на YouTube-каналі, телеканалі ATR і Facebook-сторінках:

1 ) Кримськотатарського ресурсного центру

2) Голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

3) Інформаційного агентства «QHA media».

«Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до трансляції онлайн-мітингу 18 травня о 16:00 і проявити свою солідарність з кримськотатарським народом», - закликали організатори.

Як повідомлялося, в понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони СРСР № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

Без сумніву, був здійснений акт гено- і етноциду, про що свідчать звинувачення цілого народу в державній зраді та застосування принципу колективної відповідальності. За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії), було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч людей, з яких упродовж півтора року померли близько 46%. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.

Враховуючи, що через 70 років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ знову постав перед загрозою дискримінації на рідній землі, а також з метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, Указом Президента від 16 травня 2014 року, був встановлений День боротьби за права кримськотатарського народу.

Фото: Укрінформ, ctrcenter.org