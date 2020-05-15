Українців у Тунісі запрошують до участі в акції до Всесвітнього дня вишиванки

Асоціація українців в Тунісі «Берегиня» запрошує охочих долучитися до акції «Одягни вишиванку», підтримавши українську культуру й традиції.

Про це йдеться на сторінці асоціації в Facebook.

«Шановні співвітчизники й усі, хто любить Україну! Пропонуємо вам приєднатися до світової акції з підтримки української культури та традицій «Одягни вишиванку», присвяченій святкуванню Дня вішіванки», - зазначається у дописі.

Учасникам пропонується, зокрема, надіслати свої фото- та відео-матеріали, малюнки тощо на месенджер групи «Берегиня», сторінку Maison urainienne en Tunisie «Berehynya» або в приватні повідомлення секретарці Виконавчого комітету асоціації українців в Тунісі «Берегиня» Тетяні Бен Юссеф.

«Одягни вишиванку - підтримай спадщину України!», - закликали в дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, українці у світі готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, Світовий конґрес українців (СКУ) оголосив флешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок. Конгрес українців Канади (UCC) запрошує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки.