У Канаді анонсували віртуальний флешмоб на День вишиванки

У Канаді анонсували віртуальний флешмоб на День вишиванки

Анонс
Укрінформ
Конгрес українців Канади (UCC) запрошує долучитися до онлайн флешмобу до Дня вишиванки 21 травня.

Про це повідомляється на сайті конгресу. 

«Приєднуйтесь до нашого флешмобу, використовуючи хештег #VyshyvankaCanada2020 у соціальних мережах. Сфотографуйте себе у вишиванці у четвер, 21 травня, опублікуйте фото на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #VyshyvankaCanada2020 та станьте частиною нашої величезної карти Канади, сформованої з фотографій українських громад від узбережжя до узбережжя!», - йдеться у публікації.

За словами виконавчого директора Конгресу українців Канади Ігора Михальчишина, UCC робить свій внесок у підтримку громади на тлі кризи пандемії коронавірусу COVID-19. 

Зокрема він анонсував, що у травні Конгрес українців Канади запропонує більше вебінарів.

Крім того, Михальчишин розповів про роботу офісів UCC.

«Я радий повідомити вам, що сьогодні наш офіс у Вінніпезі знову відкрився, працюючи відповідно до рекомендації щодо охорони здоров'я та безпеки, встановлених провінцією Манітоба. Наш офіс у Оттаві залишається закритим, але співробітники працюють з дому та регулярно перевіряють телефонні та електронні повідомлення», - зазначив Михальчишин.

Як відомо, Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня (будній день). Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

У 2020 році День вишиванки відзначатимуть 21 травня.

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