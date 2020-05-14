Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки

Світовий конґрес українців (СКУ) запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«День вишиванки вже за тиждень! Вражаємо світ красою і розмаїттям українських вишиванок! Долучайтесь до флешмобу СКУ: поділіться історією вишиванки на фейсбук та позначте допис ґраткою #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay», - йдеться у дописі.

У рамках акції необхідно до 21 травня надіслати історії своїх вишиванок.

Як повідомляв Укрінформ, українці у світі готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок. Конгрес українців Канади (UCC) запрошує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки.

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців