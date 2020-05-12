В ЦДАЗУ репрезентували онлайн-виставку «Безцінний спадок українців»

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) з нагоди 13-ї річниці від дня свого заснування репрезентував онлайн-виставку про діяльність української діаспори зі збереження документальної спадщини нашого народу.

Про це йдеться на сторінці архіву в Facebook.

«До річниці створення ЦДАЗУ: репрезентація онлайн-виставки «Безцінний спадок українців», - йдеться .

Як зазначається, віртуальний проєкт «Безцінний спадок українців» було створено у 2017 р. «Він присвячений багаторічній діяльності української діаспори, спрямованій на збереження документальної спадщини нашого народу. Адже саме завдяки копіткій праці українців, які у різні періоди буремного ХХ ст. були змушені покинути Батьківщину, незалежна Україна отримала безцінний спадок, що нині зберігається в ЦДАЗУ», - йдеться у дописі.

Основу онлайн-виставки склали документи про діяльність спеціально створених архівних осередків, у тому числі й тих, що діяли при українських організаціях та установах за кордоном. Ці документи висвітлюють ряд важливих питань щодо діяльності українських архівних осередків за кордоном.

«Вся ця інформація цінна не лише тим, що розповідає про формування зарубіжної україніки, а й тим, що значно розширює наші знання про поповнення Національного архівного фонду та розвиток теорії і практики української архівної справи», - зауважили в архіві.

Як зазначається, «документальна виставка «Безцінний спадок українців» є свідченням вдячності Центрального державного архіву зарубіжної україніки усім тим закордонним українцям, які протягом багатьох десятиліть збирали аркуш до аркуша та зуміли зберегти цей унікальний документальний скарб української нації».

Детальніше про проєкт можна дізнатися за посиланням.

Фото: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)/Facebook