Центральний державний архів зарубіжної україніки відзначає своє 13-річчя

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) 12 травня відзначає 13 років з дня заснування.

Про це йдеться на сторінці ЦДАЗУ в Facebook.

«У нас день народження – нам 13 років! 12 травня 2007 р. видано розпорядження Кабінету Міністрів України № 279-р «Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки», - йдеться у дописі.

Як зазначається, ЦДАЗУ є акумулюючим осередком культурної спадщини представників закордонного українства.

«Збагачувати НАФ документами української діаспори, зберігати, досліджувати та популяризувати історико-культурну спадщину українців усього світу – ось головна місія архіву. Наш архів як осередок історії та правди, покликаний усіма силами допомогти українцям, що мешкають поза політичними кордонами своєї Батьківщини, але не втратили з нею духовні та ментальні зв’язки, зберегти власне надбання, ген національної пам’яті для майбутніх поколінь», - розповіли в архіві.

Зазначається, що кожен окремий фонд архіву, а їх уже 76, – це унікальна історія українців закордоном, переплетена не лише труднощами, випробовуваннями, політичними переслідуваннями, трагедіями, але й відданим, сердечним почуттям патріотизму, національної приналежності та свідомості, надії, любові та прагненнями всією душею назавжди залишатись українцями!

За 13 років науковцями архіву налагоджено контакти з представниками української діаспори багатьох країн світу. Документи, що надійшли до ЦДАЗУ, стали складовою НАФ та мають важливе значення для формування національної свідомості українського народу, визначають його вклад у всесвітню культурну спадщину та створюють глобальний інформаційний ретроспективний український простір.

«Невід’ємна мета роботи ЦДАЗУ – це прагнення донести до українства усього світу, що існує потужний центр, де про них знають, пам’ятають та дбайливо охороняють всі досягнення і надбання створені протягом сторіч», - зауважили в архіві.

ЦДАЗУ відкритий для співпраці. У читальному залі архіву працюють дослідники з різних куточків світу. Щорічно співробітники надають відповіді на тематичні запити, географія яких окреслюється багатьма кранами.

З метою популяризації документів за 13 років діяльності, архів підготував понад 100 стаціонарних, онлайнових та мультимедійних виставкових проєктів. В архіві проводяться екскурсії та дні відкритих дверей.

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Фото: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU) у Facebook (з архіву)

Відео: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)