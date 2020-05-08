Діаспорянам пропонують розповісти про українських жінок у Другій світовій війні

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) запрошує українську громаду до проєкту "Друга світова: українські жінки на полі бою, в підпіллі, в окупації та в діаспорі".

Про це йдеться у повідомленні СФУЖО на сторінці у Facebook.

«Поділіться історіями про українських жінок, які пов’язані з вашими родинами, є вихідцями з вашої місцевості чи мають відношення до ваших організацій, а також історіями з діяльності українських жіночих організацій у діаспорі», - йдеться у дописі.

СФУЖО пропонують надіслати короткі історії обсягом до однієї сторінки разом з фото/відео на електронну пошту wfuwo.office@gmail.comта. Також розповіді можна розмістити у соцмережах з хештегом #ЖінкиДругоїСвітової.

Проєкт триматиме з 8 травня по 8 червня.



Перше фото: old.uinp.gov.ua