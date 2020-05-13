Українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок

Українців у Бельгії запрошують 21 травня відсвяткувати Всесвітній день вишиванки онлайн, продемонструвавши найгарніші вишиті сорочки.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Шановні друзі! Рідна школа міста Льєж та Об’єднання українок Бельгії запрошують вас разом відзначити Всесвітній день вишиванки. Для участі вам достатньо вдягнути вашу найгарнішу вишиванку і зручно вмоститися перед екраном комп’ютера або сматрфона. Рівно о 18:00 ми почнемо включення через платформу Zoom (посилання і коди для доступу будуть опубліковані тут заздалегідь)», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, «віртуальний парад вишиванок» триватиме близько 30 хвилин. «За цей час ми матимемо нагоду познайомитися і сказати кілька слів, а, можливо, навіть і заспівати всі разом. Очікуємо на участь ініціаторки Всесвітнього дня вишиванки Лесі Воронюк», - зазначається у повідомленні.

Читайте також: У Канаді анонсували віртуальний флешмоб на День вишиванки

Усіх бажаючих просять написати про свою участь у події. У випадку, якщо кількість учасників виявиться чисельною, організатори обіцяють оголосити додатковий сеанс.

У 2020 році День вишиванки відзначатимуть 21 травня.