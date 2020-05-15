Український національний музей в Чикаго запрошує на дитячий фестиваль візуального мистецтва

Український національний музей в Чикаго пропонує дітям від 5 до 16 років взяти участь у фестивалі візуального мистецтва, запланованому на вересень.

Про це повідомила кураторка музею Марія Климчак у Facebook.

«Український національний музей у Чикаго запрошує дітей з різних куточків планети об’єднатися та стати учасником фестивалю візуального мистецтва. Дитинство невпинно рухається в технологічну епоху. Через карантин, спричинений пандемією COVID-19, життя у цифровому світі набуває іншої конфігурації. Усі ми відчуваємо цей «вітер змін» і об’єднуємо навколо себе талановитих і креативних дітей, які б поділилися своєю історією про те, що змінилося у житті родини, школи, міста, країни, чи серед маленьких винахідників є такі, що знають, як перемогти виклик та допомогти людству зберегти планету? Розкажіть про своїх Героїв, написавши про них в оповіданні, казці, вірші, намалювавши малюнок», - йдеться у дописі.

Як зазначається, таким чином діти з родиною і цілою країною мають нагоду подякувати лікарям, медичним працівникам, волонтерам, усім тим, хто невтомно працюють на полі бою з COVID-19, рятуючи інших.

Історії повинні демонструвати моральний урок із щасливим кінцем, де добро перемагає зло.

Фестиваль дитячої творчості з виставкою робіт планується у вересні, після зняття карантинних умов. Найкращі історії та малюнки будуть надруковані у каталозі.

На фестивалі буде представлена театральна діорама із зображенням українських народних казок. «Дітям та їхнім родинам, які проживають у Чикаго, пропонуємо вдягнути народні костюми, щоб показати нашу єдність з країнами цілого світу.Також ми запрошуємо на фестиваль медичних працівників і лікарів, які особисто спілкуватимуться з учасниками, які надавали їм моральну підтримку. Ми сподіваємося на участь американських дітей, так як фестиваль відбуватиметься у Чикаго», - зауважила Марія Климчак.

Наразі організатори шукають спонсорів.

Метою фестивалю є популяризація дитячого мистецтва, а також підтримка та заохочення до творчості під час карантину, прагнення захистити дітей від переживань, налаштувати на цікаві зустрічі у музеї та повернення до школи.

«Запрошуємо Школи українознавства у Чикаго та інших містах Америки, а також в інших країнах, приєднатися!», - зазначила Марія Климчак.

Для участі юні художники, поети, письменники віком від 5 до 16 років мають до 30 липня 2020 року надіслати заповнену батьками заявку на електронну адресу: curator@ukrainiannationalmuseum.org.

Детальнішу інформацію про умови участі можна знайти тут.

Фото: openhousechicago.org