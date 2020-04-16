Український музей в Чикаго оголосив конкурс дитячих оповідань про COVID-19

Український національний музей в Чикаго оголосив конкурс дитячих оповідань про COVID-19.

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Визнання обдарованої та талановитої дитини у візуальному мистецтві Українським національним музеєм у Чикаго! Готові розповісти власну історію? Приєднуйтесь до нашого проєкту «Моя розповідь про COVID-19», - йдеться у дописі.

Зазначається, що, оскільки родини залишаються вдома через пандемію, а життя сповільнюється, діти та батьки мають більше часу, щоб розпалити любов до народних оповідань, і Український національний музей вирішив це заохотити. «Намагаючись підтримувати усну творчість і вшанувати медичних працівників та тих, хто перебуває на передовій лінії боротьби з COVID-19, ми хотіли б провести конкурс історій для дітей 5-16 років, які проживають у Чикаго. Ми заохочуємо школярів використовувати свою фантазію та написати розповідь на тему збереження планети, збереження людства та боротьби з COVID-19», - йдеться у дописі.

Як зазначається, історія повинна розповідати про те, як добро перемагає зло, пропонувати моральний урок, який слід засвоїти, та мати щасливий кінець. Дітей також заохочують малювати власні креативні ілюстрації до їхніх оповідань.

Метою конкурсу є популяризація дитячого мистецтва, розвиток творчого потенціалу дитини, проведення виставки найкращих зразків дитячого мистецтва та підтримка й заохочення спільної творчості школярів та їхніх батьків на тему майбутнього людства та збереження нашої планети. «Ми живемо у часи, коли мрії можуть стати реальністю. Тому герої казок та реальні історії мають бути в основі цих творів/малюнків», - йдеться у дописі.

Зауважується, що важливість цього проєкту полягає в тому, щоб об’єднати творчих дітей Чикаго навколо мистецтва, збагативши країну оптимізмом та проведеним у колі родини часом у корисній продуктивній діяльності.

Як зауважили організатори конкурсу, пандемія впливає на дітей у всьому світі, і вони вирішують кризи по-своєму. «Ми хотіли б допомогти їм висловити свої емоції через розповіді та зустрічі з героями COVID-19», - йдеться у дописі.

У рамках першого етапу конкурсу до участі запрошуються юні художники, поети, письменники віком від 5 до 16 років. Заявку потрібно подати з 15 квітня по 30 травня 2020 року на електронну адресу curator@ukrainiannationalmuseum.org.

У рамках другого етапу кращі художні концепції будуть представлені на виставці, яка відбудеться під час фестивалю історій «Storytelling Festival 2020», який має відбутися у вересні. Поезія та оповідання будуть надруковані у фестивальному каталозі.

Як зазначається, фестиваль матиме театральну діораму із зображенням українських народних казок. Дітям та їхнім родинам буде запропоновано одягатись у народні костюми зі своєї спадщини походження та взаємодіяти з реалістичними пейзажами. Вони також отримають можливість познайомитись та поспілкуватися із медичними працівниками та тими, хто виявив себе справжніми героями під час боротьби з COVID-19.

Фото: openhousechicago.org