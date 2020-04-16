Посольство в Хорватії запрошує на онлайн-виставку української вишивки

Посольство України в Хорватії пропонує усім охочим познайомитися зі зразками української вишивки з етногалереї «Спадок» Тараса та Ірини Демкурів з Тернополя.

Про це йдеться на сайті диппредставництва.

«Запрошуємо хорватських друзів і всіх зацікавлених на виставку творів української вишивки з етногалереї «Спадок» Тараса та Ірини Демкурів з Тернополя (Україна). Вхід - вільний. Адреса: https://youtu.be/6VEOIaRuZ4U», - йдеться у повідомленні.

У посольстві подякували Тарасові та Ірині Демкурам за надану можливість представити вишивки з етногалереї «Спадок». «Дякуємо, що стали оберегом традиції поколінь!», - зазначили в дипустанові.

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Як повідомляється, цією виставкою відкривається онлайн-галерея посольства «Україна мистецька».

Зокрема, 16 квітня усіх охочих запрошують відвідати виставку писанок єдиного у світі Музею писанкового розпису (музею «Писанка») в місті Коломия Івано-Франківської області.

Відео: Emb HR