Лондонська єпархія УГКЦ підготувала підказки, як відсвяткувати Великдень в умовах карантину

Українська католицька єпархія Пресвятої Родини в Лондоні підготувала рекомендації парафіянам, як відсвяткувати Великдень в умовах карантину.

Відповідну інфографіку розміщено на сайті єпархії в Facebook.

«Цього року Великодні свята будуть іншими, ніж зазвичай. Не сумуємо через неможливість фізично перебувати в храмі, але радіємо Світлому Воскресінню Ісуса Христа. Цей час може стати для нас корисним, якщо відповідно приготуємося. Ось для вас допоміжна інфографіка», - йдеться у дописі.

Серед рекомендацій - привітати рідних через сучасні засоби комунікацій, знайти онлайн-трансляцію Великоднього Богослужіння та о 9:00 взяти участь через катедральний Facebook тощо. Читайте також: Союз українців у Великій Британії привітав із Великоднем

Фото: Укрінформ, Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family of London