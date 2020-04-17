Лондонська єпархія УГКЦ підготувала підказки, як відсвяткувати Великдень в умовах карантину
Укрінформ
Українська католицька єпархія Пресвятої Родини в Лондоні підготувала рекомендації парафіянам, як відсвяткувати Великдень в умовах карантину.
Відповідну інфографіку розміщено на сайті єпархії в Facebook.
«Цього року Великодні свята будуть іншими, ніж зазвичай. Не сумуємо через неможливість фізично перебувати в храмі, але радіємо Світлому Воскресінню Ісуса Христа. Цей час може стати для нас корисним, якщо відповідно приготуємося. Ось для вас допоміжна інфографіка», - йдеться у дописі.
Фото: Укрінформ, Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family of London