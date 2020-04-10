Освітян діаспори запрошують на вебінар з методик онлайн-навчання

Свiтовий конґрес українців (СКУ) повідомив про проведення вебінару в рамках тренінгів для вчителів діаспори з методик онлайн-навчання.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Запрошуємо приєднатися до 3-го вебінару «Створення Google класу для початківців» у цю суботу, 11 квітня. 9:00 – Торонто / 16:00 – Київ», - йдеться у дописі.

Зазначається, що попередні два вебінари відбулися з успіхом. Вони були проведені на платформі Google Classroom від Світової координаційної виховно-освітньої ради СКУ в партнерстві з Національною українською освітньою Ррадою КУК.

Географія учасників охопила освітян з Аргентини, Німеччини, Австралії, Лівану, Росії, Туреччини, Франції, Португалії, Польщі, Узбекистану, Японії, Австрії, Естонії, Канади, США та України. В їх числі: викладачі українських шкіл, мовних програм, коледжів та університетів.

Для участі у вебінарі треба зареєструватися за посиланням.

Вебінар проведе голова Національної української освітньої ради при Конгресі українців Канади (КУК), голова Шкільної ради при КУК, відділ Торонто Тетяна Сунак.

Як повідомляв Укрінформ, Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при Свiтовому конґресі українців (СКУ) розпочала 7 квітня серію тренінгів для вчителів діаспори з методик онлайн-навчання.

Раніше Світовий конґрес українців оголосив 1 квітня про запуск освітньої онлайн-платформи з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook