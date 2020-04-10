Освітян діаспори запрошують на вебінар з методик онлайн-навчання

Освітян діаспори запрошують на вебінар з методик онлайн-навчання

Укрінформ
Свiтовий конґрес українців (СКУ) повідомив про проведення вебінару в рамках тренінгів для вчителів діаспори з методик онлайн-навчання.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Запрошуємо приєднатися до 3-го вебінару «Створення Google класу для початківців» у цю суботу, 11 квітня. 9:00 – Торонто / 16:00 – Київ», - йдеться у дописі.

Зазначається, що попередні два вебінари відбулися з успіхом. Вони були проведені на платформі Google Classroom від Світової координаційної виховно-освітньої ради СКУ в партнерстві з Національною українською освітньою Ррадою КУК.

Географія учасників охопила освітян з Аргентини, Німеччини, Австралії, Лівану, Росії, Туреччини, Франції, Португалії, Польщі, Узбекистану, Японії, Австрії, Естонії, Канади, США та України. В їх числі: викладачі українських шкіл, мовних програм, коледжів та університетів.

Для участі у вебінарі треба зареєструватися за посиланням.

Вебінар проведе голова Національної української освітньої ради при Конгресі українців Канади (КУК), голова Шкільної ради при КУК, відділ Торонто Тетяна Сунак.

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Як повідомляв Укрінформ, Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при Свiтовому конґресі українців (СКУ) розпочала 7 квітня серію тренінгів для вчителів діаспори з методик онлайн-навчання.

Раніше Світовий конґрес українців оголосив 1 квітня про запуск освітньої онлайн-платформи з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook

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