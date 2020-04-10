В Українській спілці в Анкарі розповіли про створений Youtube-канал для вивчення української

Викладачі курсів української мови, що діють на базі Української спілки в Анкарі, створили Youtube-канал «Ukraynaca öğreniyorum» («Вивчаю українську мову») та наповнюють його відео з поясненнями граматики, ситуативними прикладами, підбірками лексики тощо.

Про ідею створення та її реалізацію Укрінформу розповіла голова Української спілки в Анкарі, викладачка університету Карабюк Юлія Білецька.

«Ідея виникла давно - близько двох років тому, коли започаткували курси з вивчення української як іноземної у нас в спілці. Адже якщо один студент пропускав заняття, то доводилося повторювати тему. Вирішили записати на відео граматичні правила, пояснення і відправити відсутнім. Карантин подарував час всі ці відео упорядкувати та змонтувати», - розповіла вона.

За словами викладачки, це перший подібний канал для вивчення української мови, де пояснення записані турецькою. Його унікальність також полягає в тому, що відео з прикладами по вивченій темі записують самі студенти.

«Ми стикнулися з тим, що прикладів для рівня А1 та А2 просто не існує. Вирішили виправити це самотужки. Студенти поставилися з великим ентузіазмом та захопленням до ідеї самостійно створити такі матеріали. Ми розігрували різні найпростіші ситуації - привітання, знайомства, відвідування кафе, тощо», - поділилися викладачка.

На її переконання, карантин - це хороша можливість для розвитку, пошуку чогось нового, навчання, пізнання.

Викладачі та студенти Youtube-каналу «Ukraynaca öğreniyorum» запрошують до перегляду та вивчення української мови.