В Українській спілці в Анкарі розповіли про створений Youtube-канал для вивчення української
Про ідею створення та її реалізацію Укрінформу розповіла голова Української спілки в Анкарі, викладачка університету Карабюк Юлія Білецька.
«Ідея виникла давно - близько двох років тому, коли започаткували курси з вивчення української як іноземної у нас в спілці. Адже якщо один студент пропускав заняття, то доводилося повторювати тему. Вирішили записати на відео граматичні правила, пояснення і відправити відсутнім. Карантин подарував час всі ці відео упорядкувати та змонтувати», - розповіла вона.
За словами викладачки, це перший подібний канал для вивчення української мови, де пояснення записані турецькою. Його унікальність також полягає в тому, що відео з прикладами по вивченій темі записують самі студенти.
«Ми стикнулися з тим, що прикладів для рівня А1 та А2 просто не існує. Вирішили виправити це самотужки. Студенти поставилися з великим ентузіазмом та захопленням до ідеї самостійно створити такі матеріали. Ми розігрували різні найпростіші ситуації - привітання, знайомства, відвідування кафе, тощо», - поділилися викладачка.
На її переконання, карантин - це хороша можливість для розвитку, пошуку чогось нового, навчання, пізнання.
Викладачі та студенти Youtube-каналу «Ukraynaca öğreniyorum» запрошують до перегляду та вивчення української мови.