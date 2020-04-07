Освітній проєкт «Крок до України» пропонує корисні ресурси іноземцям, які вивчають українську

Освітній проєкт «Крок до України» запропонував низку своїх розробок іноземцям, які вивчають українську мову як іноземну (УМІ).

Про це йдеться на сторінці проєкту в Facebook.

«Знаємо, що для студентів-іноземців, які вивчають УМІ, навчальні інтернет-ресурси - незамінна річ. Тому «Крок до України» запрошує студентів і не тільки «погуляти» рубриками розділу «Студентам»», - йдеться у дописі.

Зокрема, усі охочі матимуть змогу пройти тест на визначення рівня володіння українською мовою та інтерактивний курс «Крок-1» (в бета-версії).

Можна також обрати для себе матеріали з наступних розділів: читанка (тексти для читання за мовними рівнями); слуханка (аудіокнига «Автостопом по Україні»); екскурсії (віртуальні навчальні подорожі); етномайстерня (рукоділля в народному стилі); граматика (пояснення і вправи); кіно ( анонси сучасних і класичних українських фільмів).

Освітній проєкт «Крок до України» здійснює Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».

Як повідомляв Укрінформ, раніше «Крок до України» запропонував корисні матеріали для вчителів та викладачів української як іноземної.

На допомогу освітянам доступні такі рубрики:

- методичка (рекомендації та статті – і для тих, кому потрібне теоретичне підґрунтя в контексті УМІ, і для тих, хто практикує);

- ресурси (корисні посилання, необхідні для організації навчального процесу);

- ігри (ігрові вправи за мовними рівнями для ще активнішого навчання);

- наочність (постери та навчальні картки для візуалізації граматичного матеріалу та тематичної лексики).