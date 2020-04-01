В «Просвіті» в Аргентині пропонують під час карантину вивчати українську
Про це йдеться на сторінці УКТ «Просвіта» у Facebook.
«Ми просимо всіх наших викладачів та учнів дотримуватися правил карантину та гігієнічних умов, щоб уникнути зараження. #ЗалишайсяВдома! Давайте скористаємося саме цією обставиною для вивчення української мови», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, викладачі та студенти контактують та продовжують свою діяльність. «А якщо ви ще не робите це (навчаєтеся - ред.) віддалено, на цій сторінці ми допоможемо вам із інтернет-сайтами, щоб вас навчити: ось перший. Якщо вам потрібна допомога, - зв’яжіться з нами», - зазначається у дописі.
У «Просвіті» поділилися посиланням на освітній сайт «Крок до України», реалізований у рамках освітнього проекту Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».
Також в дописі розмістили посилання на допис Крок до України - МІОК у Facebook, в якому пропонуються корисні матеріали для викладачів української як іноземної.
«Друзі, де б ви не були, за кордоном чи в Україні, на робочому місці чи вдома, продовжуємо знайомити із нашими напрацюваннями! Цього разу для вчителів та викладачів української мови як іноземної. Отже, вам на допомогу такі рубрики порталу «Крок до України»:
- методичка (рекомендації та статті – і для тих, кому потрібне теоретичне підґрунтя в контексті УМІ, і для тих, хто практикує);
- ресурси (корисні посилання, необхідні для організації навчального процесу);
- ігри (ігрові вправи за мовними рівнями для ще активнішого навчання);
- наочність (постери та навчальні картки для візуалізації граматичного матеріалу та тематичної лексики)», - йдеться у дописі.
За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних - 43 275, одужало 184 596 осіб.
В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.
Фото: Крок до України - МІОК у Facebook