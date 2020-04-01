В «Просвіті» в Аргентині пропонують під час карантину вивчати українську

В Українському культурному товаристві «Просвіта» в Аргентині рекомендують під час карантину та вимушеного перебування вдома через COVID-19 вивчати українську онлайн.

Про це йдеться на сторінці УКТ «Просвіта» у Facebook.

«Ми просимо всіх наших викладачів та учнів дотримуватися правил карантину та гігієнічних умов, щоб уникнути зараження. #ЗалишайсяВдома! Давайте скористаємося саме цією обставиною для вивчення української мови», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, викладачі та студенти контактують та продовжують свою діяльність. «А якщо ви ще не робите це (навчаєтеся - ред.) віддалено, на цій сторінці ми допоможемо вам із інтернет-сайтами, щоб вас навчити: ось перший. Якщо вам потрібна допомога, - зв’яжіться з нами», - зазначається у дописі.

У «Просвіті» поділилися посиланням на освітній сайт «Крок до України», реалізований у рамках освітнього проекту Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».

Також в дописі розмістили посилання на допис Крок до України - МІОК у Facebook, в якому пропонуються корисні матеріали для викладачів української як іноземної.

«Друзі, де б ви не були, за кордоном чи в Україні, на робочому місці чи вдома, продовжуємо знайомити із нашими напрацюваннями! Цього разу для вчителів та викладачів української мови як іноземної. Отже, вам на допомогу такі рубрики порталу «Крок до України»:

- методичка (рекомендації та статті – і для тих, кому потрібне теоретичне підґрунтя в контексті УМІ, і для тих, хто практикує);

- ресурси (корисні посилання, необхідні для організації навчального процесу);

- ігри (ігрові вправи за мовними рівнями для ще активнішого навчання);

- наочність (постери та навчальні картки для візуалізації граматичного матеріалу та тематичної лексики)», - йдеться у дописі.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних - 43 275, одужало 184 596 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

Фото: Крок до України - МІОК у Facebook