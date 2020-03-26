З Великої Британії до України повернулися вже 834 українці, на черзі ще три рейси - посольство

До України з Великої Британії повернулися вже 834 особи, заплановані ще три рейси.

Про це в четвер повідомило Посольство України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії у Facebook.

«Ще 160 українців повертаються сьогодні до Києва з Лондона спецрейсом SkyUp. Загалом до України з Великої Британії повернулися вже 834 особи. У наступні 2 дні заплановані ще 3 рейси компаній МАУ та SkyUP», - йдеться у дописі.

У диппредставництві також закликали українців не зволікати з поверненням в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Раніше, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім «Борисполя».

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, як повідомило МЗС, станом на 20:00 25 березня 82 804 громадянина вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ.

У світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 472 076 тисячі, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Фото: МВС