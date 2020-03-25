Дні українського кіно у Лондоні-2020 перенесли через коронавірус

Заплановані на 24-26 квітня Дні українського кіно в Лондоні переносяться.

Про це повідомляє пресслужба КМКФ "Молодість".

"Подія не відбудеться у зазначені дати у зв’язку з карантинними заходами проти поширення вірусу Covid-19", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, деталі та розклад будуть оголошені незабаром.

Як повідомляв Укрінформ, організаторами Днів українського кіно в Лондоні є Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" спільно з Посольством України у Великій Британії та Державним агентством України з питань кіно.

Кінопокази були заплановані з 24 по 26 квітня у лондонському кінотеатрі Vue cinema Westfield Shepherds Bush.

Впродовж трьох днів глядачам мали представити добірку з п’яти нових українських фільмів: "Атлантида" Валентина Васяновича, "Фокстер & Макс" Анатолія Матешка, "Гуцулка Ксеня" Олени Дем'яненко, "Співає Івано-франківськтеплокомуненерго" Надії Парфан, "Передчуття" В’ячеслава Криштофовича.