Кінофестиваль "Молодість" назвав локації та оголосив про запуск Student Hub

49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що запланований на 30 травня - 7 червня 2020 року, оновив свою концепцію і визначив локації.

Про це повідомляє прес-служба кінофестивалю.

«Перед наступним сезоном «Молодість» оновлює не лише команду: переосмислення яскравої історії та прагнення повернути до кінозалів студентство втілюються у новій репрезентації та проєктах, орієнтованих передусім на молодь», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цьогоріч «Молодість» вже вдруге співпрацює з Kyiv Academy of Media Arts: сім команд із числа студентів курсу Graphic Design Advanced протягом місяця створювали візуальну концепцію для 49-ї «Молодості». З представлених проєктів перемогла робота Оксани Черніченко та Леоніда Більченка.

З творчою ідеєю та стратегією фестивалю допомагало креативне агентство IAmIdea. Спільно визначили цінності та сильні сторони, які використовуватиме фестиваль у подальшій комунікації з глядачем: «Перегляд авторського кіно – це особистий діалог з режисером для кожного глядача. І цей діалог завжди породжує більше запитань, ніж відповідей…», і отримали хедлайн: «SEEMO49 Кіно НЕ БЕЗ ПИТАНЬ». Також наголошується: «Нова «Молодість» орієнтована, передусім на студентство. Зареєстрована молодь матиме змогу безкоштовно відвідувати кінопокази та фестивальну кіношколу».

Тож спільно з Ukrainian Film School кінофестиваль запускає Student Hub. Molodist – платформу для міжкультурного діалогу та обміну досвідом між її учасниками, досвідченими та майбутніми діячами кіноіндустрії. В Україні це нова екосистема для кіношників із навчанням та створенням колаборацій. Платформа передбачає лекції, майстер-класи, спід-дейтинги, живу бібліотеку, покази та презентації фільмів, творчі та неформальні зустрічі навколо теми сучасного кіновиробництва для всіх учасників хабу.

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«Ми прагнемо, щоб наші відвідувачі змогли повною мірою зануритися в усі процеси створення кіно. До участі ми запрошуємо студентів і викладачів профільних вишів з Европи, Канади, України. В основі нашої події буде освітня програма від відомих європейських та українських кінодіячів, які протягом 7 днів ділитимуться з відвідувачами хабу своїми інсайтами з усіх сфер кіновиробництва», - коментує Альона Тимошенко, засновниця Ukrainian Film School. Окрім цього, робота Student Hub.

Molodist передбачає створення 4-ох короткометражних фільмів, які зніматимуть студенти-учасники і оцінюватиме професійне міжнародне журі. Додатковою опцією буде кастинг акторів, де кожен охочий також зможе спробувати себе у новій професії. Умови акредитації та посилання на анкети незабаром будуть опубліковані на офіційних сторінках фестивалю та Student Hub. Molodist.

Як повідомляється, вже кілька місяців, як офіс «Молодості» повернувся до Будинку кіно, де під час фестивалю відбуватимуться частина програмних показів і події Студентського Хабу. Наприкінці травня в період проведення будуть задіяні і такі локації: Палац «Україна» – церемонія відкриття кінофестивалю; кінотеатр «Жовтень» - фестивальний центр, кінотеатр; Будинок кіно – Student Hub. Molodist, кінотеатр; Майданчик під Аркою Дружби Народів – відкритий кінотеатр, церемонія закриття фестивалю.