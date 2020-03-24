Кінофестиваль

Кінофестиваль "Молодість" назвав локації та оголосив про запуск Student Hub

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Укрінформ
49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що запланований на 30 травня - 7 червня 2020 року, оновив свою концепцію і визначив локації.

Про це повідомляє прес-служба кінофестивалю.

«Перед наступним сезоном «Молодість» оновлює не лише команду: переосмислення яскравої історії та прагнення повернути до кінозалів студентство втілюються у новій репрезентації та проєктах, орієнтованих передусім на молодь», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цьогоріч «Молодість» вже вдруге співпрацює з Kyiv Academy of Media Arts: сім команд із числа студентів курсу Graphic Design Advanced протягом місяця створювали візуальну концепцію для 49-ї «Молодості». З представлених проєктів перемогла робота Оксани Черніченко та Леоніда Більченка.

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З творчою ідеєю та стратегією фестивалю допомагало креативне агентство IAmIdea. Спільно визначили цінності та сильні сторони, які використовуватиме фестиваль у подальшій комунікації з глядачем: «Перегляд авторського кіно – це особистий діалог з режисером для кожного глядача. І цей діалог завжди породжує більше запитань, ніж відповідей…», і отримали хедлайн: «SEEMO49 Кіно НЕ БЕЗ ПИТАНЬ». Також наголошується: «Нова «Молодість» орієнтована, передусім на студентство. Зареєстрована молодь матиме змогу безкоштовно відвідувати кінопокази та фестивальну кіношколу».

Тож спільно з Ukrainian Film School кінофестиваль запускає Student Hub. Molodist – платформу для міжкультурного діалогу та обміну досвідом між її учасниками, досвідченими та майбутніми діячами кіноіндустрії. В Україні це нова екосистема для кіношників із навчанням та створенням колаборацій. Платформа передбачає лекції, майстер-класи, спід-дейтинги, живу бібліотеку, покази та презентації фільмів, творчі та неформальні зустрічі навколо теми сучасного кіновиробництва для всіх учасників хабу.

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«Ми прагнемо, щоб наші відвідувачі змогли повною мірою зануритися в усі процеси створення кіно. До участі ми запрошуємо студентів і викладачів профільних вишів з Европи, Канади, України. В основі нашої події буде освітня програма від відомих європейських та українських кінодіячів, які протягом 7 днів ділитимуться з відвідувачами хабу своїми інсайтами з усіх сфер кіновиробництва», - коментує Альона Тимошенко, засновниця Ukrainian Film School. Окрім цього, робота Student Hub.

Molodist передбачає створення 4-ох короткометражних фільмів, які зніматимуть студенти-учасники і оцінюватиме професійне міжнародне журі. Додатковою опцією буде кастинг акторів, де кожен охочий також зможе спробувати себе у новій професії. Умови акредитації та посилання на анкети незабаром будуть опубліковані на офіційних сторінках фестивалю та Student Hub. Molodist.

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Як повідомляється, вже кілька місяців, як офіс «Молодості» повернувся до Будинку кіно, де під час фестивалю відбуватимуться частина програмних показів і події Студентського Хабу. Наприкінці травня в період проведення будуть задіяні і такі локації: Палац «Україна» – церемонія відкриття кінофестивалю; кінотеатр «Жовтень» - фестивальний центр, кінотеатр; Будинок кіно – Student Hub. Molodist, кінотеатр; Майданчик під Аркою Дружби Народів – відкритий кінотеатр, церемонія закриття фестивалю.

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