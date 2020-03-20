"Украдене щастя" та "Кассандра": театр Франка покаже свої легендарні вистави онлайн

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка під час карантину відкриває доступ до записів архівних вистав.

Про це повідомляє пресслужба театру.

Як зазначається, впродовж наступних тижнів на франківському youtube-каналі глядачі безкоштовно зможуть побачити:

20 березня - "В степах України" О. Корнійчука (режисер Г. Юра), 1940;

23 березня - "Кассандра" Лесі Українки (режисер С. Сміян), 1970;

26 березня - "Крила. Вечір з Богданом", ювілейний вечір з нагоди 75-річчя від дня народження Богдана Ступки, 2016;

29 березня - "Цар Едіп" Софокла (режисер Р. Стуруа), 2004;

31 березня - "Украдене щастя" І. Франка (режисер Г. Юра), 1940;

3 квітня – «Легенда про Фауста» Шпіса, Марло, Гейсельбрехта (режисер А. Приходько), 2008.

За традицією, початок вистав о 19:00, посилання на трансляцію з'являтиметься на сторінці театру у мережі Facebook о 18:55.

Крім вистав, театр планує показати бенефіси акторів та режисерів театру Франка, зокрема Богдана Бенюка, Степана Олексенка, Богдана Ступки.

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Для охочих почитати на сайті театру працює онлайн-бібліотека.

Як повідомляв Укрінформ, театр імені Івана Франка переніс березневі вистави Основної сцени і скасував гастролі містами України у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів з метою попередження розповсюдження коронавірусу.

З афішею перенесених вистав можна ознайомитися тут. Всі квитки дійсні.

Фото: womo.ua