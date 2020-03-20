"Украдене щастя" та "Кассандра": театр Франка покаже свої легендарні вистави онлайн

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Укрінформ
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка під час карантину відкриває доступ до записів архівних вистав.

Про це повідомляє пресслужба театру.

Як зазначається, впродовж наступних тижнів на франківському youtube-каналі глядачі безкоштовно зможуть побачити:

20 березня - "В степах України" О. Корнійчука (режисер Г. Юра), 1940;

23 березня - "Кассандра" Лесі Українки (режисер С. Сміян), 1970;

26 березня - "Крила. Вечір з Богданом", ювілейний вечір з нагоди 75-річчя від дня народження Богдана Ступки, 2016;

29 березня - "Цар Едіп" Софокла (режисер Р. Стуруа), 2004;

31 березня - "Украдене щастя" І. Франка (режисер Г. Юра), 1940;

3 квітня – «Легенда про Фауста» Шпіса, Марло, Гейсельбрехта (режисер А. Приходько), 2008.

За традицією, початок вистав о 19:00, посилання на трансляцію з'являтиметься на сторінці театру у мережі Facebook о 18:55.

Крім вистав, театр планує показати бенефіси акторів та режисерів театру Франка, зокрема Богдана Бенюка, Степана Олексенка, Богдана Ступки.

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Для охочих почитати на сайті театру працює онлайн-бібліотека.

Як повідомляв Укрінформ, театр імені Івана Франка переніс березневі вистави Основної сцени і скасував гастролі містами України у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів з метою попередження розповсюдження коронавірусу.

З афішею перенесених вистав можна ознайомитися тут. Всі квитки дійсні.

Фото: womo.ua

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