"Украдене щастя" та "Кассандра": театр Франка покаже свої легендарні вистави онлайн
Про це повідомляє пресслужба театру.
Як зазначається, впродовж наступних тижнів на франківському youtube-каналі глядачі безкоштовно зможуть побачити:
20 березня - "В степах України" О. Корнійчука (режисер Г. Юра), 1940;
23 березня - "Кассандра" Лесі Українки (режисер С. Сміян), 1970;
26 березня - "Крила. Вечір з Богданом", ювілейний вечір з нагоди 75-річчя від дня народження Богдана Ступки, 2016;
29 березня - "Цар Едіп" Софокла (режисер Р. Стуруа), 2004;
31 березня - "Украдене щастя" І. Франка (режисер Г. Юра), 1940;
3 квітня – «Легенда про Фауста» Шпіса, Марло, Гейсельбрехта (режисер А. Приходько), 2008.
За традицією, початок вистав о 19:00, посилання на трансляцію з'являтиметься на сторінці театру у мережі Facebook о 18:55.
Крім вистав, театр планує показати бенефіси акторів та режисерів театру Франка, зокрема Богдана Бенюка, Степана Олексенка, Богдана Ступки.
Для охочих почитати на сайті театру працює онлайн-бібліотека.
Як повідомляв Укрінформ, театр імені Івана Франка переніс березневі вистави Основної сцени і скасував гастролі містами України у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів з метою попередження розповсюдження коронавірусу.
З афішею перенесених вистав можна ознайомитися тут. Всі квитки дійсні.
Фото: womo.ua