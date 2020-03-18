Кінофестиваль "Молодість": прийом заявок продовжили до кінця березня

49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», що має відбутися з 30 травня до 7 червня, продовжив прийом заявок до Національного конкурсу.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«Продовжено прийом заявок на участь у Національному конкурсі 49 КМКФ «Молодість». Кінцевий термін – 31 березня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подати свій фільм можна на головній сторінці сайту фестивалю або заповнити аплікаційну форму:

Як зауважують у пресслужбі, спочатку передбачена реєстрація на сервісі Filmchief.

До участі у Національному конкурсі допускаються українські короткометражні фільми (ігрові, документальні, анімаційні) або вироблені у копродукції у 2019-2020 роках.

Докладніше про умови участі у кінофестивалі - у розділі «Регламент».