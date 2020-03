Велика Британія продовжить візи заблокованим через карантин українцям - посольство

Велика Британія продовжить до 31 травня термін дії візи українським громадянам, які опинилися заблокованими в країні через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє посольство України в Сполученому Королівстві на сторінці в Facebook.

«Шановні громадяни, які не змогли повернутися до України через Covid-19, що спричинило порушення термінів дії вашої візи. За досягнутою з владою Великої Британії домовленістю ті, хто опинилися в такій ситуації мають надіслати імейл до Хоум Офісу CIH@homeoffice.gov.uk і ваші візи буде продовжено до 31 травня», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про серйозні обмеження, які запроваджують у країні через епідемію коронавірусу.

Впроваджувати обмеження буде британська поліція, додав Джонсон, зокрема через штрафи й розгін масових зібрань.

Зазначені обмеження триватимуть щонайменше три тижні (тобто до 13 квітня) і після цього можуть бути зняті, змінені чи продовжені, пояснив британський прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві, 4 людини померли.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

Зокрема, у Великій Британії було діагностовано 8 227 випадків Covid-19, з них 433 летальних, 135 осіб одужали.

Фото: Укрінформ, сторінка Embassy of Ukraine to the UK у Facebook