В СКУ рішуче засудили план «12 кроків» та закликали до посилення санкційного тиску на Росію

Світовий конґрес українців рішуче засудив план «Дванадцять кроків для більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» та закликав світову спільноту посилити антиросійські санкції.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«СКУ рішуче засуджує ключові положення даного документу як спробу зробити поступки країні-агресору. СКУ вчергове закликає світову спільноту не йти на компроміси країні-агресору та визнати відповідальність Росії за окупацію Криму та агресію на Донбасі, посиливши санкційний тиск. СКУ наголошує, що шлях до миру та до безпеки в Європі лежить виключно через відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, деокупацію Донбасу й Криму Росією та повне відшкодування збитків країною-агресором», - йдеться на сайті .

У СКУ зауважили, що даний документ, опублікований під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, «вчергове викривляє реальність та відверто просуває російську позицію, починаючи вже з перших слів – конфлікт «в та навколо України». «Світовий конґрес українців знов хотів би нагадати, що саме Росія вторглася в український Крим та східні українські землі. Немає «конфлікту в та навколо України» – є війна, яку Росія веде проти України», - йдеться на сайті.

Як зазначається, план «Дванадцять кроків» має на меті «нав’язати глобальній аудиторії бачення «громадянської війни в Україні» та «внутрішньоукраїнського конфлікту», створити перешкоди на шляху реалізації євроатлантичних прагнень України та сприяти зняттю санкцій з Росії». «Російська пропагандистська машина знов намагається переконати світ у тому, що Росія не є стороною агресії, – тепер за допомоги політиків, колишніх дипломатів та експертів різного рівня», - зауважують в СКУ.

Всі пункти документу мають чітку проросійську спрямованість і були підготовлені з повним ігноруванням інтересів України, та особливе обурення викликає заява про необхідність діалогу про національну ідентичність України з Росією, зазначили в СКУ. У Світовому конґресі українців нагадали, що «мова, історія, національна ідентичність та пам’ять – основи існування українського народу та української держави – основи, які Російська імперія, Радянський Союз й тепер путінська Росія, – послідовно намагаються знищити впродовж століть».

В СКУ документ «Дванадцять кроків» назвали ще однією зухвалою спробою Росії диктувати свої політичні умови, втручатися у внутрішні справи української держави та надалі дестабілізувати ситуацію в Україні та регіоні.

У Світовому конґресі українців зазначили, що хоча «Дванадцять кроків» позиціонується як «текст до дискусії» та «приватна ініціатива групи політиків та експертів», сам факт обговорення таких одіозних тез на рівні Мюнхенської конференції та поява очільника цієї конференції Вольфганга Ішингера серед підписантів викликає неабияке занепокоєння.

«Антиукраїнський план «Дванадцять кроків» - ще один приклад гібридної агресії Росії, чергова спроба нав’язати російську позицію всьому світу. Ми рішуче засуджуємо будь-які намагання відвернути увагу світу від справжнього чинника агресії, розмити відповідальність за заподіяні збитки та піти на компроміси з агресором. Єдиний можливий шлях до миру й безпеки в Україні та в регіоні – це повернення українських територій Криму та Донбасу, повне відновлення українського контролю над державним кордоном та державний суверенітет по всій території вільної, єдиної та неподільної України. І світова українська спільнота щодня продовжує наполегливо працювати заради цього», – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Читайте також: Українські канадці закликають до посилення санкцій проти Росії за ескалацію на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії та її зближення із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск «всеукраїнського загальнонаціонального діалогу» щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, включаючи Росію.

Пізніше керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, про те, що не визнає «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» офіційним документом. Підкреслювалося, що документ є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.

Однак у суботу, 15 лютого, план «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції.