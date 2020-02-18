Українські канадці закликають до посилення санкцій проти Росії за ескалацію на Донбасі

Міжнародній спільноті слід суттєво посилити санкції проти Росії, аби спонукати її до припинення війни на Донбасі.

Таку думку висловила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогоднішній напад є черговою вчиненою Росією навмисною ескалацією, тож міжнародна спільнота повинна відреагувати, посиливши санкції та тиск на Росію з метою припинення її війни проти України та виведення її військ з Донецька, Луганська й Криму», - сказала Хичій.

На її переконання, самостійно припинити агресію проти України Росія наміру не має.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

У вівторок увечері у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де обговорюватиметься виконання Мінських угод. Також українська делегація планує порушити питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.