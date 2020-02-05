Українські студенти представили Україну на міжнародному фестивалі в Будапешті

Українські студенти представили Україну на міжнародному фестивалі в Будапешті

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Укрінформ
Україну представили на міжнародному культурному фестивалі в Центральноєвропейському університеті в Будапешті.

Про це повідомляє Посольство України в Угорщині у Facebook.

«Українські студенти представили Україну на міжнародному культурному фестивалі в Центральноєвропейському університеті в Будапешті», - йдеться у дописі.

Як зазначається, український стенд презентував, зокрема, національну кухню, символіку, вишивку, а також був насичений літературою.

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Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook

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