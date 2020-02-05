Українські студенти представили Україну на міжнародному фестивалі в Будапешті

Україну представили на міжнародному культурному фестивалі в Центральноєвропейському університеті в Будапешті.

Про це повідомляє Посольство України в Угорщині у Facebook.

«Українські студенти представили Україну на міжнародному культурному фестивалі в Центральноєвропейському університеті в Будапешті», - йдеться у дописі.

Як зазначається, український стенд презентував, зокрема, національну кухню, символіку, вишивку, а також був насичений літературою.

Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook