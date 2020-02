Фільм «Якщо було завтра» української режисерки покажуть на міжнародному фестивалі в Лондоні

#Ukrainian film 𝗜𝗳 𝗪𝗲 𝗛𝗮𝗱 𝗧𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 to be presented at @FilmFestInt The London International Filmmaker Festival on February 9, 2020. Join us at Novotel London Hammersmith, Screening Room 1 at 2:25 pm.



Film trailer: https://t.co/CDsDGX9Qxu pic.twitter.com/3sdZNqnzWy