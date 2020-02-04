Фільм «Якщо було завтра» української режисерки покажуть на міжнародному фестивалі в Лондоні

Стрічку «Якщо було завтра» української режисерки Анастасії Євченко покажуть 9 лютого на міжнародному фестивалі London International Filmmaker Festival в Лондоні.

Про це повідомило Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії у Twitter.

«Український фільм «Якщо було завтра» презентують на фестивалі London International Filmmaker Festival 9 лютого 2020 року. Приєднуйтесь до нас у Novotel London Hammersmith, показ розпочинається о 14:25», - йдеться у повідомленні.

#Ukrainian film 𝗜𝗳 𝗪𝗲 𝗛𝗮𝗱 𝗧𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 to be presented at @FilmFestInt The London International Filmmaker Festival on February 9, 2020. Join us at Novotel London Hammersmith, Screening Room 1 at 2:25 pm.



Film trailer: https://t.co/CDsDGX9Qxu pic.twitter.com/3sdZNqnzWy — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 4, 2020

Як раніше повідомляв Укрінформ, стрічка «Якщо було завтра» стала дебютною роботою молодої української сценаристки та режисерки Анастасії Євченко. Прем’єра фільму відбулася 1 грудня 2019 року в Мілані в рамках міжнародного фестивалю World Cinema Milan Festival.

У стрічці «Якщо було завтра» піднімаються важливі теми війни, людських цінностей, любові та сім’ї. Всі різні метафори, зображення, символи, приховані повідомлення можуть бути по-різному інтерпретовані глядачами. Єдине, що має залишатися сталим - це те, що війна, увійшовши у життя головного героя, є перешкодою для щасливого життя. Саме ця особиста історія одного солдата змушує замислитися над сенсом життя, відчути справжні емоції.

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Головну чоловічу роль у фільмі виконав непрофесійний актор, учасник бойових дій в АТО Олексій Олексюк. У головній жіночій ролі - українська актриса Вікторія Левченко. Продюсерами фільму є Сергій Сушон та Анатастасія Євченко.

Стрічку «Якщо було завтра» було висунуто на нагороди міжнародного фестивалю World Cinema Milan Festival в п’яти номінаціях. Фільм отримав нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль" (актриса Вікторія Левченко).

Фото: Укрінформ, Twitter