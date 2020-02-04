Українця Чернова номінували на премію Royal Television Society

Українця Чернова номінували на премію Royal Television Society

Укрінформ
Кореспондента The Associated Press Мстислава Чернова п'яте номінували на британську премію Royal Television Society. Він перемагав у 2015 та 2016 роках.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресреліз.

Мстислав Чернов працює кореспондентом The Associated Press із 2014 року.

Загалом працював у понад 40 країнах світу, в першу чергу — у гарячих точках: розпочав міжнародну кар’єру фотографа та відеооператора репортажами з протестів на площі Таксим у Стамбулі. Фіксував події Революції Гідності (під час яких був поранений), висвітлює анексію Криму, війну на Донбасі (одним із перших документує наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17), події в Сирії, Іраку, міграційну кризу у Європі, протести в Каталонії.

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За його словами, він номінований на британську премію Royal Television Society в категорії  «найкращий оператор» за низку робіт, зокрема, висвітлення виборів та інших політичних подій в Україні, танення льодовиків у Гренландії, протести у Парижі та Гонконзі.

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