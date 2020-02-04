Українця Чернова номінували на премію Royal Television Society

Кореспондента The Associated Press Мстислава Чернова п'яте номінували на британську премію Royal Television Society. Він перемагав у 2015 та 2016 роках.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресреліз.

Мстислав Чернов працює кореспондентом The Associated Press із 2014 року.

Загалом працював у понад 40 країнах світу, в першу чергу — у гарячих точках: розпочав міжнародну кар’єру фотографа та відеооператора репортажами з протестів на площі Таксим у Стамбулі. Фіксував події Революції Гідності (під час яких був поранений), висвітлює анексію Криму, війну на Донбасі (одним із перших документує наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17), події в Сирії, Іраку, міграційну кризу у Європі, протести в Каталонії.

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За його словами, він номінований на британську премію Royal Television Society в категорії «найкращий оператор» за низку робіт, зокрема, висвітлення виборів та інших політичних подій в Україні, танення льодовиків у Гренландії, протести у Парижі та Гонконзі.