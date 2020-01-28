Посольство у В’єтнамі радить українцям бути пильними через коронавірус

Посольство України у В’єтнамі закликає місцевих українців бути пильними, аби захиститися від зараження новим коронавірусом, адже в країні вже виявлено інфікованих ним осіб.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Шановні громадяни України, у В’єтнамі вже зареєстровані випадки прибуття в міжнародні аеропорти м.Хошимін, м.Камрань та м.Ханой іноземців, інфікованих та хворих на коронарний вірус. Будьте обережні стосовно себе та своїх рідних», - йдеться у повідомленні.

У посольстві порадили українцям, що перебувають у країні, уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції; частіше мити рук з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням; уникати тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі; скоротити контакти з людьми при великих скупченнях.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі, Німеччині.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.