Коронавірус: посольство України в Китаї оприлюднило екстрені телефони

Посольство України в Китаї у зв'язку з поширенням у країні коронавірусу рекомендує громадянам України у разі нагальної потреби невідкладно звертатися на телефони "гарячих ліній" диппредставництва та Міністерства закордонних справ.

Відповідну пораду оприлюднено на сайті посольства.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" до Посольства України в КНР (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), громадянам України рекомендується при плануванні подорожі до КНР чи всередині країни уточнювати актуальну епідеміологічну ситуацію в регіоні відвідання й утримуватись від поїздки до м.Ухань (пров.Хубей), в якому є найбільший ризик зараження.

Тим громадянам України, які вже перебувають на території Китаю, українські дипломати радять вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу, уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), а також не відвідувати ринки із продажу м’яса, цирки, зоопарки, тваринницькі ферми тощо.

Окрім того, рекомендується використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання, ретельно дотримуватися заходів особистої гігієни, не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань, а при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ, мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Згідно з останніми даними, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81. Станом на 26 січня у Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання новим вірусом пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.