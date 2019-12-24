У Кувейті підбили підсумки міжнародного конкурсу «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання»

В Посольстві України в Кувейті оголосили результати міжнародного конкурсу «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання», ініційованого Послом України в Державі Кувейт Олександром Балануцею.

Прізвища переможців та їхні роботи розміщено на сайті українського диппредставництва в Кувейті.

«За рішенням журі переможцями стали:

1 місце – Дмитерко Олена (головний спеціаліст відділення комплектування Веселівського райвійськкомату, смт. Веселе, Запорізька область, Україна).

2 місце – Бідненко Наталія (член Національної спілки письменників України, м. Кропивницький, Україна).

2 місце – Бондаренко Ольга (учитель музики, диригент, м. Дубай, ОАЕ).

3 місце – Лопушняк Наталія (творчий псевдонім – Наталія Хаммоуда, психолог, м. Ксур Ессеф, Туніс).

3 місце – Олександр Козинець (кандидат педагогічних наук, викладач Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, логопед, письменник, поет (вірші перекладені англійською, болгарською та білоруською мовами), співак в народному камерному хорі «Moravski»).

3 місце – Ващук Тарас (письменник, журналіст, м. Дубай, ОАЕ).

У категорії «діти» найкращим було визнано вірш Богдана Козійчука (15 років, с. Спасів, Сокальський р-н, Львівська область, Україна)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, свої віршовані твори на конкурс «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання» надіслали люди різного віку – від 8 до 70 років. На конкурс надійшли роботи з різних куточків України: Вінниця, Житомир, Київ, Кропивницький, Запорізька, Львівська та Одеська області. Також свої поезії надіслали українці, які проживають за межами України: в Об’єднаних Арабських Еміратах і Тунісі.

Як розповіли в Посольстві, участь у творчому змаганні взяли представники різних професій. «До конкурсу долучилися письменники, серед яких декілька членів Національної спілки письменників України, лауреатів різних літературних премій. Разом із тим, дуже приємно, що люди різних професій теж спробували свої сили: психолог, вчитель музики, журналіст, викладач університету і навіть спеціаліст відділення комплектування районного військкомату. Хочеться особливо відзначити активність школярів, зокрема, учнів 10-11 класів. А одна з учасниць навіть написала не просто поезію, а й музичний супровід до неї і зробила вокальний запис гімну у власному виконанні», - повідомили у диппреставництві.

Конкурс проводився з метою написання й обрання найкращого варіанту віршованого тексту, який може стати проєктом гімну українських дипломатів.

Усі учасники отримають сертифікат про участь у конкурсі. Переможців і призерів буде нагороджено грамотами та призами.

Оцінювало конкурсні роботи журі, до складу якого, зокрема, увійшли Посол України в Кувейті, фахівці в галузі філології, керівники і професори українських вишів, лауреати літературних премій тощо.

Своїми враженнями від конкурсу поділилася членкиня журі Юлія Ткач - заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства, художній керівник та головний диригент Академічної хорової капели Українського радіо, членкиня Національної Всеукраїнської музичної спілки України, викладачка кафедри хорового диригування Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

«На конкурс надійшли дуже цікаві, потужні, позитивні тексти, в яких є сильний дух та єдина думка. Є роботи з гарною ритмічною структурою, яка підходить під написання музики гімну. Частину текстів потрібно допрацьовувати, оскільки вони трохи строкаті або мають складну й незручну для вокального виконання фонетику. Одна з робіт надійшла на конкурс не тільки з текстом, а й з музикою та записом вокального виконання, які відповідають урочистому характеру гімнів, але текст потребує доопрацювання», - підсумувала Юлія Ткач. «У цілому мої враження від результатів конкурсу дуже позитивні!», - додала вона.

У Посольстві подякували конкурсантам за участь і побажали подальших успіхів і натхнення. «Віримо, що український дипломат – це професіонал, готовий до щоденної кропіткої й високоінтелектуальної роботи на благо України!», - зазначили у диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді за ініціативи Посла України в Державі Кувейт Олександра Балануци був оголошений конкурс на написання найкращого віршованого тексту про українських дипломатів «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання», приурочений до Дня працівників дипломатичної служби України.

Метою такої ініціативи було підвищити обізнаність українських громадян шкільного віку та дорослих у сутності професії дипломата, його кропіткої та високоінтелектуальної роботи для розвитку України, а також високої місії дипломата як представника інтересів своєї країни за кордоном.

До участі у конкурсі було запрошено українців з усього світу.

Фото: fgorenie.org, Посольство України в Кувейті / Embassy of Ukraine in Kuwait у Facebook