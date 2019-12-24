Українка в Фінляндії написала пригодницьке фентезі про мир, любов і захист природи

Українка Вікторія Маілнен з Фінляндії написала дитячий пригодницький роман-фентезі «Форестелла та два королівства», перші примірники якого днями знайшли свого юного читача.

Про ідею написання книги, сам роман та розглянуті в ньому важливі питання, власний досвід видання української книги в Європі, запропоновану українцям закордону ініціативу читання казки українською мовою на Різдво тощо Вікторія Маілнен розповіла Укрінформу.

За словами авторки, книжку написано в жанрі пригодницького фентезі. Вона розрахована на вік 6-10 років, але, як зауважує Вікторія Маілнен, «кожен дорослий знайде у цій історії щось і для себе». Роман-фентезі поєднує у собі захопливий сюжет, яскраві ілюстрації та спеціально розроблений додаток із доповненою реальністю.

Презентація книги відбулась наприкінці листопада на святкуванні 10-річчя громадської організації «Українці Фінляндії» (м. Турку), а перші видруковані екземпляри були готові в середині грудня.

«Форестелла та два королівства» – перша частина трилогії. «То комічна й домашня, то епічна, а подекуди навіть страхітлива оповідь проводить читача через добре описані сцени і характери героїв. В історії розповідається про героїв різних світів. Кожен зі світів має свою культуру та міфологію, мову та звичаї. Герої роману оповідають казки і передбачення предків, а ще будують нове суспільство. На своєму шляху дійові особи фентезі зустрічають чимало пригод і небезпек й опиняються у таких ситуаціях, що вимагають переосмислення цінностей та вірувань. Доклавши зусиль, вони мають відкрити для себе нові таланти і знайти сміливість прийняти відповідальність не лише за своє життя, а домогтися балансу гармонії всього живого у світі», - розповідається про роман.

За словами авторки, над книжкою працювали творчим колективом у складі трьох осіб: самої Вікторії, її чоловіка Олега Мошковського та доньки Софії. «Казка знайшла відголос у мого чоловіка, і згодом ним були намальовані чудові ілюстрації та розроблений додаток з доповненою реальністю», - додала авторка.

Як вона зазначила, народження дитини підштовхнуло написати та видати роман – «пригодницьке фентезі й водночас сповнену глибокої мудрості книгу». «Справжня і любляча атмосфера надихнула мене на написання казки. Після народження донечки деякі цінності я переосмислила. Головними стали мир, сім’я, любов, добро, щастя та навколишнє середовище. Деякі з них я взяла за основу написання казки. Зокрема, події казки розгортаються за часів існування королів, коли сила королівства вимірювалась чисельністю армії та кількістю захоплених територій. Приміром, розглянуто питання про наслідки війни. Відповідь на нього, сподіваюсь, сформує у молодшого покоління бажання жити в мирі у їх майбутньому», - зазначила авторка.

Ще однією важливою метою казки, за словами Вікторії, є привернення уваги до виховання дітей у повазі до навколишнього середовища. Героїня казки Форестелла (від англ. «forest» – «ліс»), на честь якої названа книга, - це лісова принцеса, місією якої є відтворення природи, знищеної споживацьким ставленням до неї людей.

Як зауважила Вікторія Маілнен, «у книзі підняті серйозні та важливі теми, і я рада, що вдалось описати їх в сюжеті казки, не відхиляючись від жанру фентезі», і донести до підростаючого покоління, адже «наші діти – майбутнє світу».

Видання книги українською мовою в Європі стало справжньою пригодою з перепонами, розповідає авторка казки. «Метою було надрукувати якісну красиву книгу. Тверда палітурка, яскраві ілюстрації, приємний на дотик папір. Все, щоб дитина взявши до рук книгу, захотіла її прочитати. Початкова ідея була опублікувати книгу у Фінляндії за місцем проживання. Як виявилось, не кожна друкарня приймає текст українською мовою, та й вартість перевищувала наші можливості», - зазначила авторка.

Проте таки вдалося знайти в Німеччині друкарню, яка підійшла за всіма критеріями. «Так, нам довелось повністю макет книги робити самостійно. Ми дізнались, що таке верстка, які технічні вимоги до ілюстрацій і багато чого іншого», - зазначила авторка.

За її словами, над проєктом працювали рік. Всі витрати, в тому числі й друк, вони фінансували за свій рахунок. Витрати виявились більшими, ніж очікували, тому перший наклад вийшов невеликим.

Та попри все авторка каже, що, тримаючи в руках видруковану книгу, відчуває безмежну радість і радить не боятися пробувати робити щось нове, у якості прикладу розповідаючи про свій творчий колектив. Адже сама Вікторія за освітою фінансистка, к.е.н з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; її чоловік Олег – технолог виробництва і переробки продукції тваринництва; а доньці Софії – «чарівниці, великому босу» лише 1 рік. «Ви, напевне, помітили, що у нас (творчого колективу – ред.) знання в наявності геть в іншій сфері і досвід роботи теж. Але все в наших руках. Визначайте цілі, а про їх реалізацію думайте в процесі. Я хочу, щоб ми всі були тими, ким ми хочемо бути, а не тими, ким нам пропонують», - зазначила Вікторія Маілнен.

Вона також розповіла про ініціативу прочитати казку своїй дитині в сімейному різдвяному затишку українською мовою, запропоновану нею у соцмережі в середині листопада українцям закордону. Вікторія зазначила, що мета акції - зблизити батьків та дітей за читанням в різдвяний час, підкреслити важливість сімейних цінностей та сприяти поширенню української культури.

«Змінивши місце проживання, ми починаємо нове життя. Вивчаємо культуру та мову нової для нас країни. У нас народжуються діти, зростають і ще більше привносять в дім нові традиції з садка чи то зі школи. Водночас, кожен в душі залишається українцем. Як не крути, а мене тягне до ментально близької української культури. Напевне, більшою мірою тому я й почала писати українською мовою», - розповіла авторка.

Ініціативу Вікторії Маілнен вже підтримали у Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Німеччині.

Казку про Форестеллу також переклали фінською. «Маємо надію, що фінська спільнота прочитає казку і подякує Всевишньому за мир над головою та навколишню природу. А я таким чином подякую їм за те, що дали можливість відчути прості істини і бути в єдності з природою. Саме у Фінляндії я побачила, що жити можна цивілізовано, сучасно, відчуваючи у містах дух природи: в містах велика кількість парків, які гармонічно вписані в інфраструктуру», - зазначила Вікторя Маілнен.

Авторка «Форестелли» зазначає, що вже має натхнення на продовження роботи над другою частиною, а до розробки додатку з доповненою реальністю наступної частини книги вирішили долучити юних читачів.

Більше інформації про книгу тощо можна знайти на сайті Вікторії Маілнен (в меню сайту є сторінка українською мовою).

Фото: Viktoriy Miroshnyk у Facebook та нз архіву Вікторії Маілнен