Українців світу запрошують до участі у конкурсі на найкращий вірш про українських дипломатів

За ініціативи Посла України в Державі Кувейт Олександра Балануци днями був оголошений конкурс на написання найкращого віршованого тексту про українських дипломатів «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання».

Про ідею та мету конкурсу, приуроченого до Дня працівників дипломатичної служби України, керівник української дипустанови в Кувейті розповів у коментарі Укрінформу.

«Ідея конкурсу «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання» народилась після мого призначення Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт (з 21 березня 2019 року Олександр Балануца - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт – ред.). Мета такої ініціативи проста й амбітна одночасно: підвищити обізнаність українських громадян шкільного віку та дорослих у сутності професії дипломата, його кропіткої та високоінтелектуальної роботи для розвитку України, а також високої місії дипломата як представника інтересів своєї країни за кордоном», - розповів Посол.

Він додав, що працювати на дипломатичній роботі прагнув з дитинства. «Мрія стати дипломатом захопила мою уяву з 12 років. Тоді, в дитинстві, я не до кінця розумів, у чому полягає сенс роботи дипломата, проте відтоді я жив думками про цю професію. Мені пощастило потрапити до лав співробітників Міністерства закордонних справ України. Тепер, маючи за плечима певний досвід роботи в системі дипломатичної служби, можу з упевненістю сказати, що дипломатія – це найкраще, що може статися з людиною», - зазначив Олександр Балануца.

У свою чергу, представник оргкомітету конкурсу, заступник директора Української школи в ОАЕ «Софія», канд. екон. наук Тетяна Співаковська зауважила, що до участі у поетичному змаганні запрошуються не лише представники української громади Кувейту: він відкритий для українців з усього світу.

Як повідомляла пресслужба Посольства України в Кувейті, переможців і призерів конкурсу буде оголошено 22 грудня 2019 р., у День працівників дипломатичної служби України, на офіційній сторінці Посольства України в Кувейті, а також поінформовано через e-mail.

Авторам найкращих робіт вручать грамоти і призи. Усі учасники отримають сертифікат про участь у поетичному змаганні.

Найкращі вірші будуть опубліковані, а найліпший варіант віршованого тексту може стати проєктом гімну українських дипломатів.

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У Положенні про проведення конкурсу зазначається, що він продовжує низку іміджевих ініціатив, з-поміж яких – курс «Родзинки дипломатії», розроблений свого часу Консулом-керівником Консульства України в м. Дубай Олександром Балануцею і заступником директора Української школи в ОАЕ «Софія», канд. екон. наук Тетяною Співаковською та успішно апробований протягом 2016-2019 рр. у навчальному процесі згаданої школи, а також проєкт міжнародного конкурсу «Бренд України» для учнів українських шкіл за кордоном на найкращі ідеї для формування й пропагування бренду України, покращення міжнародного іміджу України в державах перебування українців.

Як зазначається, участь у поетичному конкурсі можуть брати всі охочі. Представлені вірші мають бути на тематику, пов’язану з роботою працівників дипломатичної служби України, їхньою роллю в забезпеченні національних інтересів і безпеки України, зміцненні престижу держави на міжнародній арені, посиленні зв’язків з іншими державами, захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном, а також зміцненні позитивного іміджу України у світі засобами культурної та публічної дипломатії.

До участі в конкурсі не допускаються вірші, у яких трапляються будь-які нецензурні або образливі висловлювання, що порушують загальноприйняті норми моралі.

Роботи потрібно виконувати українською мовою у віршованій формі (або вільним віршем – верлібром) і надіслати в електронному вигляді до 15 грудня 2019 р. на адресу: ukrdyplomacy@gmail.com.

Для проведення конкурсу формується оргкомітет, до складу якого входять представники Посольства України в Кувейті, Української школи в Кувейті та Української школи в ОАЕ «Софія» (м. Дубай). Обирати переможців буде компетентне журі з професійних філологів, науковців та літературознавців факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Детальнішу інформацію про конкурс та вимоги до конкурсних робіт можна знайти тут.

За додатковими питаннями щодо умов проведення Конкурсу звертатися на адресу оргкомітету:

ukrdyplomacy@gmail.com.

Фото: Укрінформ, сторінка Oleksandr Balanutsa у Facebook, Посольство України в Кувейті / Embassy of Ukraine in Kuwait у Facebook