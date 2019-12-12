Українські канадці закликають світ тиснути на Росію до повернення Криму та окупованого Донбасу

Міжнародній спільноті слід продовжувати тиснути на Росію, вимагаючи повернення Україні повного контролю над її територією.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій, коментуючи результати саміту в "нормандському форматі".

“Поки Україна не відновить повний контроль над усією своєю територією, незаконно анексованою Росією, у тому числі Кримом та частинами Донецької й Луганської областей, КУК закликає Канаду, США, НАТО та союзників у ЄС продовжувати та, за потреби, суттєво посилити тиск на Росію шляхом санкцій та збільшеної допомоги Україні й українському народу, який хоробро захищає своє право на самовизначення проти російської безжальної агресії”, - сказала Хичій.

Вона додала, що “Європа не буде вільною, цілісною та мирною, поки не припиниться російська війна проти України”.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів країн-членів нормандської четвірки. У ньому взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.