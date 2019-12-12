Українські канадці закликають світ тиснути на Росію до повернення Криму та окупованого Донбасу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій, коментуючи результати саміту в "нормандському форматі".
“Поки Україна не відновить повний контроль над усією своєю територією, незаконно анексованою Росією, у тому числі Кримом та частинами Донецької й Луганської областей, КУК закликає Канаду, США, НАТО та союзників у ЄС продовжувати та, за потреби, суттєво посилити тиск на Росію шляхом санкцій та збільшеної допомоги Україні й українському народу, який хоробро захищає своє право на самовизначення проти російської безжальної агресії”, - сказала Хичій.
Вона додала, що “Європа не буде вільною, цілісною та мирною, поки не припиниться російська війна проти України”.
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів країн-членів нормандської четвірки. У ньому взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.