У Кінгстоні відкрили скульптуру – символ внеску українців в культуру та спадщину Канади

У канадському місті Кінгстон (провінція Онтаріо) днями відкрили скульптуру "Міцне коріння", яка символізує внесок місцевих українців у культуру та історію Канади.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України в Канаді.

"Cкульптура "Міцне коріння", присвячена українській громаді міста Кінгстон, відтепер - у приміщенні мерії міста. У підніжжя скульптури авторства Ніка Ленюка тризуб, хрест та кленовий лист, які символізують вклад українців Кінгстона у культурну та історичну спадщину Канади", - йдеться у повідомленні.

Скульптуру урочисто відкрив мер міста Брайан Патерсон у присутності Посла України в Канаді Андрія Шевченка.

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У Посольстві подякували громаді міста, Українському канадському клубу Кінгстона та особисто Любомиру Луцюку - історику, професору відділення політичних і економічних наук Королівського військового коледжу м. Кінгстон, Канада.

Фото: Embassy of Ukraine in Canada / Посольство України в Канаді у Facebook