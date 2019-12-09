Українському канадцю Любомиру Луцюку вручили Хрест Івана Мазепи
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Канаді.
«З нагоди Дня Збройних Сил України за сприяння Посольства України, Українського канадського клубу та Ліги українців Канади відбулися урочисті заходи української громади в м.Кінгстон. На заході Посол України Андрій Шевченко вручив відзнаку Президента України — Хрест Івана Мазепи професору Королівського військового коледжу м.Кінгстона Любомиру Луцюку», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нагороду українському канадцеві присуджено Указом Президентом України №622/2019 за зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва та плідну громадську діяльність.
Повідомляється, що урочистий захід відбувся 6 грудня. Цього ж дня біля мерії міста відбулося відкриття скульптури «Міцне коріння», тризуб, хрест та кленовий лист у підніжжя якої символізують історичний вклад українців м. Кінгстона у культурну спадщину Канади.
Як зазначається у згаданому вище Указі Президента України №622/2019, Любомир Ярослав Луцюк - історик, професор відділення політичних і економічних наук Королівського військового коледжу Канади.
Фото: Embassy of Ukraine in Canada / Посольство України в Канаді у Facebook