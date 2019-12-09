В канадському Етобіко триває виставка ікон і сакрального мистецтва від українських митців

Канадсько-українська мистецька фундація (КУМФ) запрошує шанувальників та колекціонерів мистецтва на виставку-продаж ікон і сакрального мистецтва, яка проходить у Галерії КУМФ в Етобіко (Канада).

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Напередодні різдвяних свят в Галерії КУМФ відбувається прекрасна виставка ікон та сакрального мистецтва. Тут представлені традиційні ікони від ХVIII ст. до сьогодення, різноманітні твори релігійної теми, створені в різних стилях засобами малярства на дереві, полотні, емалі на металі, кованого металу, скульптури, різьблення по дереву та інших технік, а їх число налічує понад 110», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виставці представлені як митці з України Тарас Новак, Тарас та Катерина Кузів, так і відомі українські художники Канади: Микола Бідняк, Галина Новаківська, Юрій Козак, Богдан Головацький, Павло Лопата, Маріанна Саварин, Іван Лазірко, Олег Лесюк, Анастасія Чемікос, Зоя Василійчук, Андрій Синітар та Людмила Барміна.

«Твори, що представлені на виставці, випромінюють Божу любов, мудрість, добро і мир. Не пропустіть доброї нагоди відчути красу мистецтва й придбати унікальні мистецькі твори до вашої колекції, подарунки до свят для своєї оселі, родині, друзям, на весілля, дітям на хрестини, перше причастя чи для іншої важливої події. Ласкаво запрошуємо!», - запросили у КУМФ.

Виставка ікон та сакрального мистецтва проходить за адресою: KUMF Gallery - Галерія КУМФ: 145 Evans Ave., Suite #101, Etobicoke, ON, M8Z 5X8.

Захід триватиме до 30 січня 2020 року.

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Фото: Ukrainian Canadian Art Foundation у Facebook