Музей української діаспори поповнився роботами української мисткині Емми Андієвської

Українська письменниця, поетеса та художниця Емма Андієвська подарувала Музею української діаспори свої картини, книги, листвіки та каталоги.

Про це йдеться на сторінці Музею української діаспори у Facebook.

«12 живописних полотен та надзвичайна кількість книг, листівок і каталогів – ось такий щедрий подарунок вже вдруге отримав наш музей від талановитої української мисткині Емми Андієвської (Emma Andijewska), котра мешкає зараз у німецькому Мюнхені», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, роботи художниці з Німеччини в Україну допоміг безкоштовно доправити Андрій Федак із львівського Самбора. «І це ще один не менш важливий подарунок для нас", - зазначили в музеї.

«Тепер завдяки спільним зусиллям музей має цілісну колекцію живописних і літературних творів Емми Андієвської. Ми дуже вдячні мисткині за щедрі подарунки", - зазначили в музеї та та подякували Андрію Федаку за допомогу.

В Музеї української діаспори також додали, що думають про організацію виставки робіт Емми Андієвської.

Емма Андієвська — українська письменниця, поетеса та художниця, що працює у стилі сюрреалізму та герметизму.

Народилася 19 березня 1931 р. у Донецьку. Створила власний світ поетичних та художніх образів в індивідуальній манері. Головні теми у творчості мисткині - філософські, духовні та містичні.

Авторка належить до важливих представників модернізму в українській літературі другої половини XX ст. Письменницю часто пов'язують з Нью-Йоркською групою українських літераторів на еміграції.

Емма Андієвська є автором 29 поетичних збірок, п'яти книжок короткої прози, трьох романів та понад 9 тисяч картин. Художні виставки мисткині проходили в США, Канаді, Бразилії, Франції, Німеччині, Австралії, Ізраїлі, Швейцарії та Україні.

Поетеса є членом Національної спілки письменників України з 1994 року, українського ПЕН-клубу та Професійного об'єднання художників Баварії.

Більшу частину свого життя Андієвська провела поза Україною, проживаючи в Мюнхені та Нью-Йорку.

Фото: YouTube, Музей української діаспори у Facebook