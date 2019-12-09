Музей української діаспори поповнився роботами української мисткині Емми Андієвської

Музей української діаспори поповнився роботами української мисткині Емми Андієвської

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Укрінформ
Українська письменниця, поетеса та художниця Емма Андієвська подарувала Музею української діаспори свої картини, книги, листвіки та каталоги.

Про це йдеться на сторінці Музею української діаспори у Facebook.

«12 живописних полотен та надзвичайна кількість книг, листівок і каталогів – ось такий щедрий подарунок вже вдруге отримав наш музей від талановитої української мисткині Емми Андієвської (Emma Andijewska), котра мешкає зараз у німецькому Мюнхені», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, роботи художниці з Німеччини в Україну допоміг безкоштовно доправити Андрій Федак із львівського Самбора. «І це ще один не менш важливий подарунок для нас", - зазначили в музеї.

«Тепер завдяки спільним зусиллям музей має цілісну колекцію живописних і літературних творів Емми Андієвської. Ми дуже вдячні мисткині за щедрі подарунки", - зазначили в музеї та та подякували Андрію Федаку за допомогу.

В Музеї української діаспори також додали, що думають про організацію виставки робіт Емми Андієвської.

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Емма Андієвська — українська письменниця, поетеса та художниця, що працює у стилі сюрреалізму та герметизму.

Народилася 19 березня 1931 р. у Донецьку. Створила власний світ поетичних та художніх образів в індивідуальній манері. Головні теми у творчості мисткині - філософські, духовні та містичні.

Авторка належить до важливих представників модернізму в українській літературі другої половини XX ст. Письменницю часто пов'язують з Нью-Йоркською групою українських літераторів на еміграції.

Емма Андієвська є автором 29 поетичних збірок, п'яти книжок короткої прози, трьох романів та понад 9 тисяч картин. Художні виставки мисткині проходили в США, Канаді, Бразилії, Франції, Німеччині, Австралії, Ізраїлі, Швейцарії та Україні.

Поетеса є членом Національної спілки письменників України з 1994 року, українського ПЕН-клубу та Професійного об'єднання художників Баварії. 

Більшу частину свого життя Андієвська провела поза Україною, проживаючи в Мюнхені та Нью-Йорку.

Фото: YouTube, Музей української діаспори у Facebook

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