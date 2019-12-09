В Українському музеї в Нью-Йорку відбувся концерт «Коляда і музика з Карпат»

Карпатські колядки та інші фольклорні твори лунали днями в Українському музеї в Нью-Йорку на концерті «Коляда і музика з Карпат» самодіяльної фольклорної групи з Верховинського району Івано-Франківської області.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, захід організувала директор Yara Arts Group Вірлена Ткач.

«Я запрошую цих музикантів з села Криворівня до Америки вже понад п’ятнадцять років. Купую їм квитки на літак, поселяю в себе та знайомих», - сказала Ткач в коментарі Укрінформу.

За її словами, Yara Arts Group – творча компанія, що працює при Нью-Йоркському експериментальному театрі La MaMa й організовує фольклорні вступи різних народів світу.

На концерті також виступив композитор і музикант-бандурист зі США Юліян Китастий.

Як розповів цимбаліст Василь Тимчук, музиканти колективу працюють у Центрі дитячої та юнацької творчості у Верховині й протягом багатьох років їздять виступати з концертами до США й Канади.

Фото: Володимир Ільченко