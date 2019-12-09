У Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму про Євгена Маланюка
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, у фільмі відтворено нью-йоркський період життя Євгена Маланюка з 1949 до 1968 року.
«Молодий львівський режисер у своєрідній авторській манері показує маловідомі сторінки життя поета в Нью-Йорку, - зазначив перед показом письменник Василь Махно. – У фільмі використано унікальні звукозаписи Маланюка, що збереглися в Америці».
У стрічці відбито творчі пошуки письменника та його непрості особисті стосунки. Про це, зокрема, розповідають письменники з Нью-Йоркської групи Богдан Рубчак, Богдан Бойчук, Юрій Тарнавський, літературознавці Джордж Грабович, Тамара Скрипка, історик Анна Процик, письменник Юрій Андрухович.
Євген Маланюк (1897 – 1968) – видатний український поет, публіцист, критик. Народився в Новоархангельську (нині - Кіровоградщина). Воював в армії УНР, з 1920 року мешкав у Польщі, Чехословаччині, Німеччині, США. Його твори були заборонені в СРСР.